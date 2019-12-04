Золотой полис: стоимость ОСАГО может вырасти на 30%

После отказа от жесткого законопроекта Минфина о так называемой «либерализации» ОСАГО, идею подхватили депутаты Госдумы, новым законопроектом они предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы, вызвавший споры территориальный коэффициент уже не будет отменен, как планировалось ранее. Необходимость следящих за водителями телематических устройств также исключена из нового документа. Пока сохраняется коэффициент за мощность двигателя, но для его отмены придётся снова раскошелиться водителям, по данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%. Эксперты считают, что ситуация на рынке ОСАГО требует проверок правоохранительных органов, до этого ни о какой реформе не может быть и речи.

ОСАГО 2.0

Авторами нового проекта реформы «либерализации» ОСАГО выступила группа депутатов Госдумы: справоросы Анатолий Аксаков, Олег Николаев, а также единоросы Игорь Дивинский, Ваха Агаев, Алексей Изотов, Антон Гетта, Дмитрий Скриванов, Андрей Козенко и Евгений Шулепов. Их законопроект — это, по сути, второй заход на реформу ОСАГО после октябрьского провала законопроекта Минфина.

А1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тогда предполагалось индивидуальный тариф привязать к грубым нарушениям ПДД (превышение скорости более, чем на 60 км/ч, езда за рулем в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет), понижающие и повышающие коэффициенты за регион России, как и за мощность мотора, вовсе отменить, повысить возмещение по ущербу здоровью (с 500 тыс. руб. до 2 млн руб.), а тем, кто захочет скидку предписывали установку телематического датчика «умного страхования». Однако самым негативным моментом в законопроекте Минфина стало расширение коридора базового тарифа на 82% в два этапа в 2020 году. По сути, речь шла о повышение тарифа на эту цифру, поскольку у страховщиков и сейчас есть возможность опускать тариф сильно вниз, но они не спешат конкурировать в этом.

Второй заход

Реформа ОСАГО 2.0 от депутатов сохраняет минфиновское введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения ПДД. Однако коэффициенты за регион проживания (регистрации) автомобилиста остаются прежними. Не будет повышение лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей, как и предполагавшейся установки телематических устройств.

В депутатском законопроекте не говорится об отказе от коэффициента ОСАГО за мощность двигателя (серьезно влияет на стоимость полиса) страхуемого автомобиля, как ранее планировалось проектом Минфина. Впрочем, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) «Известиям» сообщили, что его отмена все же планируется, но она будет сопровождаться расширением тарифного коридора на треть.

«Поправки, которые не вызвали таких опасений, предположительно, будут оставлены в законопроекте. Так, коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД. Этот коэффициент, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует автовладельцев избегать грубых нарушений ПДД. Это должно привести к повышению безопасности дорожного движения, — рассказали «Известиям» в пресс-службе РСА.

А2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Повышение базового тарифа на треть больнее всего ударит по регионам миллионикам, где сейчас уже установлен высокий территориальный тариф. К примеру, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО умножается на два, в Подмосковье и Санкт-Петербург — на 1,7 и 1,8 соответственно. Якобы в этих регионах аварийность выше, чем в других.

Экспертиза под присмотром

Попутно депутаты хотят обязать страхователя информировать страховщика за три дня до предполагающейся экспертизы пострадавшего автомобиля, чтобы представитель страховой успел на ней побывать.

«В целях обеспечения возможности присутствия страховщика при самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизе, независимой экспертизе (оценке) поврежденного имущества или его остатков устанавливается обязанность информирования потерпевшим страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Центробанке положительно оценивают сглаженную депутатами версию проекта «либерализации» автогражданки.

А3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сегодня идет большое обсуждение законопроекта. С нашей точки зрения, наиболее значимым моментом реформы является индивидуализация тарифа, и его ключевым условием будет право страховой компании назначать тариф в пределах коридора, установленного Банком России. Мы понимаем, что отказ от коэффициента территорий — сложный вопрос. Сохранение территориального коэффициента сделает тариф менее индивидуальным и зависимым от места проживания. В то же время даже в таком виде это позволит системе стать более индивидуальной, чем при действующем регулировании, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

ОСАГО требует декриминализации

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, ни о каких реформах ОСАГО сейчас речи быть не может, поскольку в этой сфере страхования МВД зафиксировало незаконный вывод средств. Лысаков напоминает, что вся реформа ОСАГО началась с заявлений РСА об убытках, которые страховщики получили якобы от мошеннических действий автоюристов. Однако, как показала проверка МВД, проведённая в 2018 году совместно с прокуратурой Центробанком и РСА, убытки от мошенничества в ОСАГО не превышают 1% от общих выплат по договорам ОСАГО. При этом установлено, что основные убытки (90%) были сосредоточены в страховой компании «Росгосстрах» (в 2017 году ЦБ стал владельцем страховщика через санируемый банк «ФК Открытие»), но приписывались всему рынку ОСАГО.

«Ситуация на рынке ОСАГО достаточно тревожная: выведены огромные суммы. Украдены. Контроль и надзор находится в плачевном состоянии: Эльвиру Набиуллину (глава ЦБ — «Известия») вводят в заблуждение, говоря, что количество жалоб граждан уменьшилось в ЦБ, но они теперь перенаправляются финомбудсмену. Я спросил финомбудсмена, сколько они получили жалоб страхователей? За два месяца 30 тысяч, а весь ЦБ за год получил порядка 10 тысяч жалоб. Поток жалоб существенно увеличился — какая же это нормальная ситуация на рынке? Поэтому идти путем, который был сформирован в результате недобросовестной информации, нельзя. Нужно выяснить, для начала, как и кто вывел деньги из ОСАГО», — говорит Лысаков.

А4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Страховщики и депутаты в подходе к реформе ОСАГО должны уловить суть недавних замечаний президента Владимира Путина, считает автомобильный правозащитник Сергей Ифанов.

«На недавнем съезде партии «Единая Россия» президент ясно дал понять, что пора менять вектор движения как партийцам, так и чиновникам, да, и бизнесу тоже. Нужно решать проблемы, облегчать жить простым гражданам в нынешние непростые времена, а не делать наоборот. Сейчас тот, кто прислушается к этим словам, поступит мудро, — заметил Ифанов.

Минфин не успел оперативно ответить на запрос "Известий".