Техосмотр без присмотра: ОСАГО грозит новый кризис

Банк России озабочен возможным кризисом на рынке ОСАГО. По мнению регулятора, Российский Союз Автостраховщиков (РСА) может не справиться с аккредитацией операторов техосмотра, что приведет к проблемам с оформлением диагностических карт. РСА, в свою очередь, жалуется на нехватку финансирования. Кто должен следить за техосмотром и готовиться ли автомобилистам к дефициту полисов ОСАГО, разбирались «Известия».

Согласно изменениям, принятым в июне этого года, все российские операторы техосмотра с июня 2020 года в течение года должны заново пройти аккредитацию. Ранее оценка соответствия ее требованиям проводилась либо в виде документарной, либо в виде выездной проверки. Теперь же потребуется и то, и другое.

В карты по-честному

Эта одна из мер, направленных на борьбу с фальшивыми диагностическими картами , которые в настоящее время зачастую выдают без проведения техосмотра. Пакет законов, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, вводит уголовную ответственность за проведение ТО без аккредитации .

Также вводится административная ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра . Должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тыс. рублей штрафа, а юридическим — от 100 до 200 тыс. рублей Изменения в Кодексе об административных нарушениях позволят штрафовать водителей на 2 тыс. рублей за вождение без оформленной диагностической карты.

оса Пакет законов, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, вводит уголовную ответственность с июня 2020 года за проведение ТО без аккредитации Фото: ТАСС/Елена Пальм

Ужесточается и процедура прохождения ТО с обязательной фотофиксацией автомобиля во время прохождения осмотра и оформлением диагностической карты в виде электронного документа с усиленной электронной подписью.

Правительство присмотрит

Банк России выразил обеспокоенность: по мнению регулятора, у РСА отсутствуют фактические и финансовые возможности, чтобы успеть проверить аккредитацию всех операторов техосмотра в течение установленного срока . Напомним, что в России сейчас насчитывается более 5 тыс. пунктов ТО, а на их проверку отводят всего год.

Если прогнозы Банка России сбудутся, оформление диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО, прекратится. Это приведет к дестабилизации рынка добровольного страхования автогражданской ответственности. При этом меры, которые может применить регулятор к РСА за невыполнение функций по аккредитации, ситуацию не исправят.

оса ЦБ предложил передать надзор за техосмотром правительству РФ Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Поэтому ЦБ предложил передать надзор за техосмотром правительству РФ . В пресс-службе не уточнили, кто именно займется выездными проверками операторов, но сообщили, что в настоящее время идет обсуждение этого вопроса с заинтересованными ведомствами.

Как минимум одно заинтересованное ведомство уже есть — МВД хочет получить полномочия по надзору за техосмотром транспортных средств и участию в техосмотре автобусов . В последнем случае предполагается личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на пунктах технического осмотра.

Ранее были предложения передать контроль за операторами Росаккредитации или Ространснадзору, а за РСА оставить ведение единой базы по техосмотрам ЕАИСТО, которой занимается МВД.

Проблема «узкого горла»

В РСА проблему признали и согласны с опасениями Банка России. В настоящее время в штате Союза выездными проверками операторов ТО занимаются 10 человек. В течение прошлого года они провели 213 выездных проверок. Основанием для них, как правило, является поступившая в РСА жалоба на оператора ТО и наличие обоснованных сомнений в документах к заявлению о предоставлении аттестата аккредитации. За 2018 год в РСА поступило 380 таких жалоб. В 2018 году 314 аттестатов аккредитации было аннулировано, направлено 1672 уведомления о необходимости устранения недостатков.

— В этих обстоятельствах пропускная способность РСА в части проведения проверок у операторов ТО ограничена. При этом мы понимаем, что с большой вероятностью операторы техосмотра будут откладывать подтверждение аккредитации на последний момент и создадут «узкое горло», — заявил резидент РСА Игорь Юргенс.

оса Сотрудник пункта технического осмотра проверяет регулировку света фар Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Союз советует

Свои предложения по исправлению ситуации РСА направил в заинтересованные ведомства. В Союзе сетуют, что закон запрещает привлекать сторонних экспертов для самостоятельных выездных проверок. Кроме того, в РСА обращают внимание на недостаток финансирования. Ранее постановлением Правительства РФ был определен размер платы за аккредитацию, по которому аккредитация одного оператора обходилась в 20 тыс. руб. плюс по 10 тыс. руб. за каждый пункт.

— Наши расчеты показывают, что для реализации всех полномочий РСА с учетом по Федеральному закону № 122-ФЗ размер платы за аккредитацию в случае проведения выездных проверок каждого пункта технического осмотра должен возрасти до 70 тыс. рублей, — рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

оса Размер платы за аккредитацию в случае проведения выездных проверок каждого пункта технического осмотра должен возрасти до 70 тыс. рублей Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В РСА просят увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с одного до двух лет и дать Союзу право самостоятельно выбирать, какую проверку проводить — документарную или выездную .

— Мы полагаем, что добросовестные операторы техосмотра, которые уже зарекомендовали себя предыдущей работой, могут не нуждаться в обязательной выездной проверке, им достаточно будет документарной, — отметил Игорь Юргенс.

За и против

Идея ЦБ нашла как сторонников, так и противников. Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов считает ее справедливой.

— Сейчас настал период, когда систему техосмотра можно опять изменить, чтобы аккредитацию операторам ТО выдавал государственный орган власти, — пояснил парламентарий. — Нигде аккредитацией не занимаются страховщики, у них совсем другие задачи, — рассказал Ефимов «Парламентской газете».

оса Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Выбор был сделан уже более 10 лет назад — это отказ от привлечения надзорных органов, в частности МВД, к проведению государственного технического осмотра транспортных средств. Однако система страхования РФ еще только развивается — не хватает опыта, ресурсов. Это вопросы роста, переходного периода. Задача правительства как регулятора заключается в создании условий, чтобы сами страховые компании, продавая полисы или другие страховые продукты, были заинтересованы в том, чтобы было четкое понимание технического состояния автомобиля, — считает профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

Не ужесточать, а мотивировать

По словам автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, куда важнее не ужесточать контроль над техосмотром, а мотивировать автомобилистов . Он указывает тот факт, что в целом ряде стран обязательный техосмотр отменен, так как в любом случае за неисправность будет отвечать водитель .

— У нас в правилах написано, что водитель, выезжая, должен убедиться в исправности автомобиля. Кроме того, есть целый ряд неисправностей, с которыми выезжать запрещено. Нормальный автомобилист сам занимается состоянием своего автомобиля, так как понимает, что возит себя и любимую семью.

оса Легковые автомашины в диагностическом корпусе пункта государственного технического осмотра автомобилей Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

— Диагностическая карта — это вещь в себе, как медицинская справка. Сегодня можно пройти строжайшее обследование, а через месяц умереть. У машины то же самое: в эту секунду у нее всё хорошо, а через месяц наступила усталость металла и отвалилось колесо, — рассказал «Известиям» Моржаретто.

Эксперт обратил внимание на две актуальных проблемы техосмотра. Во-первых, у РСА нет возможности полностью контролировать операторов ТО. Пункт лишают аккредитации, а он продолжает работать. Во-вторых, нужна модернизация базы данных ЕАИСТО, которая сейчас находится в ведении МВД.

Честный техосмотр

Реестр аккредитованных операторов ТО можно посмотреть на сайте РСА, однако выборочная проверка показала, что не вся информация актуальна. В любом случае подлинность диагностической карты можно проверить на сайтах ЕАИСТО или Госавтоинспекции. И пока этого достаточно.

оса Сотрудник ГИБДД выдает талон ГТО в пункте государственного технического осмотра автомобилей Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев