Техосмотр без присмотра: ОСАГО грозит новый кризис
Банк России озабочен возможным кризисом на рынке ОСАГО. По мнению регулятора, Российский Союз Автостраховщиков (РСА) может не справиться с аккредитацией операторов техосмотра, что приведет к проблемам с оформлением диагностических карт. РСА, в свою очередь, жалуется на нехватку финансирования. Кто должен следить за техосмотром и готовиться ли автомобилистам к дефициту полисов ОСАГО, разбирались «Известия».
Согласно изменениям, принятым в июне этого года, все российские операторы техосмотра с июня 2020 года в течение года должны заново пройти аккредитацию. Ранее оценка соответствия ее требованиям проводилась либо в виде документарной, либо в виде выездной проверки. Теперь же потребуется и то, и другое.
В карты по-честному
Эта одна из мер, направленных на борьбу с фальшивыми диагностическими картами, которые в настоящее время зачастую выдают без проведения техосмотра. Пакет законов, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, вводит уголовную ответственность за проведение ТО без аккредитации.
Также вводится административная ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тыс. рублей штрафа, а юридическим — от 100 до 200 тыс. рублей Изменения в Кодексе об административных нарушениях позволят штрафовать водителей на 2 тыс. рублей за вождение без оформленной диагностической карты.
Пакет законов, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, вводит уголовную ответственность с июня 2020 года за проведение ТО без аккредитации
Ужесточается и процедура прохождения ТО с обязательной фотофиксацией автомобиля во время прохождения осмотра и оформлением диагностической карты в виде электронного документа с усиленной электронной подписью.
Правительство присмотрит
Банк России выразил обеспокоенность: по мнению регулятора, у РСА отсутствуют фактические и финансовые возможности, чтобы успеть проверить аккредитацию всех операторов техосмотра в течение установленного срока. Напомним, что в России сейчас насчитывается более 5 тыс. пунктов ТО, а на их проверку отводят всего год.
Если прогнозы Банка России сбудутся, оформление диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО, прекратится. Это приведет к дестабилизации рынка добровольного страхования автогражданской ответственности. При этом меры, которые может применить регулятор к РСА за невыполнение функций по аккредитации, ситуацию не исправят.
ЦБ предложил передать надзор за техосмотром правительству РФ
Поэтому ЦБ предложил передать надзор за техосмотром правительству РФ. В пресс-службе не уточнили, кто именно займется выездными проверками операторов, но сообщили, что в настоящее время идет обсуждение этого вопроса с заинтересованными ведомствами.
Как минимум одно заинтересованное ведомство уже есть — МВД хочет получить полномочия по надзору за техосмотром транспортных средств и участию в техосмотре автобусов. В последнем случае предполагается личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на пунктах технического осмотра.
Ранее были предложения передать контроль за операторами Росаккредитации или Ространснадзору, а за РСА оставить ведение единой базы по техосмотрам ЕАИСТО, которой занимается МВД.
Проблема «узкого горла»
В РСА проблему признали и согласны с опасениями Банка России. В настоящее время в штате Союза выездными проверками операторов ТО занимаются 10 человек. В течение прошлого года они провели 213 выездных проверок. Основанием для них, как правило, является поступившая в РСА жалоба на оператора ТО и наличие обоснованных сомнений в документах к заявлению о предоставлении аттестата аккредитации. За 2018 год в РСА поступило 380 таких жалоб. В 2018 году 314 аттестатов аккредитации было аннулировано, направлено 1672 уведомления о необходимости устранения недостатков.
— В этих обстоятельствах пропускная способность РСА в части проведения проверок у операторов ТО ограничена. При этом мы понимаем, что с большой вероятностью операторы техосмотра будут откладывать подтверждение аккредитации на последний момент и создадут «узкое горло», — заявил резидент РСА Игорь Юргенс.
Сотрудник пункта технического осмотра проверяет регулировку света фар
Союз советует
Свои предложения по исправлению ситуации РСА направил в заинтересованные ведомства. В Союзе сетуют, что закон запрещает привлекать сторонних экспертов для самостоятельных выездных проверок. Кроме того, в РСА обращают внимание на недостаток финансирования. Ранее постановлением Правительства РФ был определен размер платы за аккредитацию, по которому аккредитация одного оператора обходилась в 20 тыс. руб. плюс по 10 тыс. руб. за каждый пункт.
— Наши расчеты показывают, что для реализации всех полномочий РСА с учетом по Федеральному закону № 122-ФЗ размер платы за аккредитацию в случае проведения выездных проверок каждого пункта технического осмотра должен возрасти до 70 тыс. рублей, — рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.
Размер платы за аккредитацию в случае проведения выездных проверок каждого пункта технического осмотра должен возрасти до 70 тыс. рублей
В РСА просят увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с одного до двух лет и дать Союзу право самостоятельно выбирать, какую проверку проводить — документарную или выездную.
— Мы полагаем, что добросовестные операторы техосмотра, которые уже зарекомендовали себя предыдущей работой, могут не нуждаться в обязательной выездной проверке, им достаточно будет документарной, — отметил Игорь Юргенс.
За и против
Идея ЦБ нашла как сторонников, так и противников. Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов считает ее справедливой.
— Сейчас настал период, когда систему техосмотра можно опять изменить, чтобы аккредитацию операторам ТО выдавал государственный орган власти, — пояснил парламентарий. — Нигде аккредитацией не занимаются страховщики, у них совсем другие задачи, — рассказал Ефимов «Парламентской газете».
— Выбор был сделан уже более 10 лет назад — это отказ от привлечения надзорных органов, в частности МВД, к проведению государственного технического осмотра транспортных средств. Однако система страхования РФ еще только развивается — не хватает опыта, ресурсов. Это вопросы роста, переходного периода. Задача правительства как регулятора заключается в создании условий, чтобы сами страховые компании, продавая полисы или другие страховые продукты, были заинтересованы в том, чтобы было четкое понимание технического состояния автомобиля, — считает профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.
Не ужесточать, а мотивировать
По словам автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, куда важнее не ужесточать контроль над техосмотром, а мотивировать автомобилистов. Он указывает тот факт, что в целом ряде стран обязательный техосмотр отменен, так как в любом случае за неисправность будет отвечать водитель.
— У нас в правилах написано, что водитель, выезжая, должен убедиться в исправности автомобиля. Кроме того, есть целый ряд неисправностей, с которыми выезжать запрещено. Нормальный автомобилист сам занимается состоянием своего автомобиля, так как понимает, что возит себя и любимую семью.
Легковые автомашины в диагностическом корпусе пункта государственного технического осмотра автомобилей
— Диагностическая карта — это вещь в себе, как медицинская справка. Сегодня можно пройти строжайшее обследование, а через месяц умереть. У машины то же самое: в эту секунду у нее всё хорошо, а через месяц наступила усталость металла и отвалилось колесо, — рассказал «Известиям» Моржаретто.
Эксперт обратил внимание на две актуальных проблемы техосмотра. Во-первых, у РСА нет возможности полностью контролировать операторов ТО. Пункт лишают аккредитации, а он продолжает работать. Во-вторых, нужна модернизация базы данных ЕАИСТО, которая сейчас находится в ведении МВД.
Честный техосмотр
Реестр аккредитованных операторов ТО можно посмотреть на сайте РСА, однако выборочная проверка показала, что не вся информация актуальна. В любом случае подлинность диагностической карты можно проверить на сайтах ЕАИСТО или Госавтоинспекции. И пока этого достаточно.
Сотрудник ГИБДД выдает талон ГТО в пункте государственного технического осмотра автомобилей
Что грозит автомобилисту, который, сам того не зная, приобрел «липовую» диагностическую карту и попал в ДТП? Получит ли он выплату по ОСАГО? Юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин рассказал «Известиям», что в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» отсутствие диагностической карты не является основанием для отказа в выплате.