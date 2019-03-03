Смотри в оба: как пройти техосмотр без проблем и нервотрепки

Для российских водителей регулярный техосмотр их авто давно стал привычной формальностью. Но многие автовладельцы предпочитают не тратить время на личное присутствие при ТО и покупают карту в интернете, не выходя из дома — если, конечно, не смущает сомнительная аутентичность такого документа. «Известия» попытались разобраться, зачем на самом деле нужен техосмотр, как соблюсти все формальности, пройти его легально и без лишних затрат и стоит ли российским автомобилистам надеяться на его отмену.

Техосмотр или диагностическая карта?

Еще в начале 2000-х годов под лобовым стеклом каждого автомобиля можно было увидеть разноцветные талончики с крупными цифрами текущего года и «выбитым» кружочком на одном из краев карты, соответствующим месяцу прохождения техосмотра. В 2011 году талоны упразднили, и позднее (с 1 января 2012 года вступил в силу закон № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») им на смену пришли диагностические карты.

техосмотр Сотрудник станции ТО проводит технический осмотр автомобиля Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Справка «Известий» Техосмотр (ТО) — процедура проверки технического состояния автомобиля, а также их частей и элементов дополнительного оборудования, на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории РФ, а также за ее пределами. В связи с тем, что госорганы отвечают за безопасность на дорогах, они вправе устанавливать жесткие требования к состоянию автомобилей, а сама процедура находится под контролем государства или уполномоченных им организаций.

С тех пор без документа о техническом состоянии автомобиля стало невозможно оформить договор страхования автогражданской ответственности, эксплуатация транспортного средства без которого запрещена.

Напомним, что в отличие от сервисного обслуживания, сроки которого регламентирует автопроизводитель, прохождение техосмотра является своего рода освидетельствованием, что транспортное средство исправно, а его использование безопасно и не представляет угрозы ни для самого водителя, ни для окружающих. К тому же без действующего техосмотра автомобиль попросту не застрахуют, а езда без полиса ОСАГО является административным правонарушением, которое наказывается штрафом в размере 500–800 рублей.

Как выглядит?

Внешне диагностическая карта представляет собой черно-белый (изредка цветной) бланк формата А4, который заполняется с обеих сторон, также на листе ставятся подпись и печать оператора пункта техосмотра. В связи с изменениями российского законодательства, вступившими в силу 4 мая 2018 года, допускается действие двух видов диагностических карт, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

техосмотр Сотрудник пункта технического осмотра оформляет диагностическую карту Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Документ содержит информацию о результатах технического осмотра транспортного средства. Положительное заключение дает «зеленый свет» для дальнейшей эксплуатации машины. Если же проверка показала, что автомобиль находится в неудовлетворительном состоянии или не соответствует установленному регламенту, владельцу необходимо устранить замечания, после чего попытаться пройти техосмотр еще раз, но уже за дополнительную плату.

Удостовериться в подлинности документа и детально ознакомиться с результатами техосмотра можно в базе ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра). Она содержит сведения обо всех транспортных средствах, успешно прошедших техосмотр. Этой же базой пользуются страховщики.

Кто должен проходить?

Необходимость проходить регулярный техосмотр лежит на всех российских автомобилистах. Освобождены от нее лишь владельцы транспортных средств, возраст которых не превышает трех лет. Если машине или мотоциклу от трех до семи лет, то техосмотр придется проходить раз в два года. Например, автомобиль 2017 года выпуска должен будет пройти техосмотр в 2020-м, 2022-м и 2024-м годах. Транспорт более «пожилого» возраста должен проходить техосмотр ежегодно.

Что проверяют?

В первую очередь специалисты СТО проверяют в транспортном средстве его самые важные узлы и агрегаты автомобиля: двигатель, выхлопную и тормозную системы, рулевое управление, внешние световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватель лобового стекла, состояние колес и прочего оборудования. Методы проверки регламентированы ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Кроме того, в автомобиле в обязательном порядке должны присутствовать знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель.

техосмотр Необходимый набор спецсредств для прохождения технического осмотра автомобиля Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Чего не должно быть в автомобиле?

Техосмотр не смогут пройти транспортные средства, в конструкцию которых были внесены какие-либо незадокументированные изменения. Проще говоря, если машину тюнинговали. Также получат «разворот» авто с неработающим звуковым сигналом или трещиной на лобовом стекле. Причем последнее требование допускает некоторые поблажки: стекло не подлежит обязательной замене, если трещина располагается со стороны пассажирского кресла и не попадает непосредственно на водительскую половину.

Также следует обратить внимание на способ установки госномеров, они должны быть надежно прикреплены к кузову, легко читаемы, а задняя номерная рамка должна иметь дополнительную подсветку.

Перед поездкой на техосмотр убедитесь, что передние и задние фары не затянуты в пленку, на них отсутствуют дефекты (трещины), краска или тонировка. Не допускается использование автомобилей с установленными лампами запрещенных цветов (красный, синий) либо ксеноном (при отсутствии на фарах омывателя и устройства автокоррекции).

техосмотр Работа одного из пунктов государственного технического осмотра автомобилей Фото: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

Специалисты СТО также внимательно изучают силовые агрегаты и рулевую рейку. Отказать в положительном заключении могут из-за свежих подтеков и при явном нарушении герметичности гидравлики, в том числе и утечек в тормозной системе. Кстати максимально допустимый износ тормозных колодок составляет 85% (толщина фрикционной накладки до металлического основания не должна быть тоньше 1,5–2 мм).

Состояние покрышек также может послужить поводом для повторного направления на техосмотр. Установленные на автомобиль шины должны соответствовать рекомендациям эксплуатационной документации и размерности колеса, а в случае установки на одну машину резины разных производителей должен быть соблюден принцип парности (одинаковые шины установлены на одну ось). Остаточная глубина протектора не может быть менее 2 мм. В зимний период не допускается частичное использование шипованных покрышек. Если предпочитаете ездить на «шипах», то будьте любезны приобрести покрышки на все четыре колеса.

Где проходить?

Начиная с 2018 года, была отменена обязательная привязка к региону регистрации транспортного средства. То есть на сегодняшний день техосмотр можно пройти в любом пункте СТО, аккредитованном Российским союзом автостраховщиков (РСА). Для удобства на сайте РСА приводится актуальный реестр операторов.

Какие нужны документы и сколько занимает времени?

Планирующему визит в пункт СТО владельцу автомобиля необходимо иметь при себе всего два документа:

— паспорт или водительское удостоверение;

— свидетельство о регистрации (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС).

В случае если собственник по каким-то причинам не может лично присутствовать при ТО, понадобится также доверенность на имя представителя. После завершения процедуры выдается подписанная уполномоченным лицом диагностическая карта.

техосмотр Сотрудник ГИБДД сверяет номера двигателей автомобиля во время технического осмотра Фото: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

Продолжительность технического диагностирования частного легкового транспортного средства по нормативу, регламентированному Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, не должна превышать 30 минут. Именно за такое время технический эксперт должен проверить машину по всем 65 пунктам.

Сколько стоит?

Год выпуска и марка автомобиля никоим образом не может повлиять на стоимость техосмотра. Его цена варьируется в зависимости от региона и пункта ТО, где оформляется документ, а также категории транспортного средства. В Москве пройти техосмотр на легковой автомобиль можно примерно за 1 тыс. рублей.

Нужно ли проходить ТО заново, если сменился владелец?

Нет, диагностическая карта выдается непосредственно на конкретное транспортное средство, поэтому при покупке автомобиля с действующим техосмотром проходить диагностику заново не нужно.

Кстати, восстанавливать ранее выданный документ в случае его утери также не потребуется. Диагностическая карта нужна исключительно при оформлении страхового полиса, а все данные хранятся в электронной базе ЕАИСТО.

Можно ли купить диагностическую карту онлайн?

В интернете можно найти множество различных сайтов и компаний всех видов и мастей, которые готовы оформить диагностическую карту онлайн. Для прохождения такого ТО владельцу транспортного средства даже не понадобится вставать со стула, ввести все необходимые данные об автомобиле можно удаленно и при помощи банковской карты оплатить услуги СТО. Диагностическую карту отправят на электронную почту или даже могут прислать курьера, который привезет техосмотр «на бумаге».

Необходимо отдавать себе отчет, что в таком случае очень высок риск нарваться на мошенников, которые просто возьмут с вас деньги «за работу», но при этом сведения в базе ЕАИСТО не появятся. Так что покупать диагностическую карту без осмотра автомобиля, даже если предложение оформить ее поступило от страхового агента, категорически не рекомендуется.

техосмотр Сотрудник сервисного центра оформляет диагностическую карту после технического осмотра транспортного средства Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Однако в случае, если возможности пройти техосмотр «по правилам» нет, а диагностическая карта — «ну очень нужна», советуем перед оплатой услуги через интернет в обязательном порядке проверить серийный номер документа о техосмотре (обычно операторы СТО готовы выслать на электронную почту скан «шапки» диагностической карты, где указан ее 15-значный номер) в официальной базе ГИБДД.

Когда отменят?

Оживленная полемика на тему отмены обязательного техосмотра для личных автомобилей ведется не первый день. В конце января 2019 года депутаты фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой упразднить процедуру прохождения техосмотра. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу парламентарии акцентировали внимание на том, что регламент является дополнительным финансовым обременением для граждан, хотя носит крайне фиктивный характер. Инициативу поддержали и среди автоэкспертов. Руководитель российской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и известный автомобильный журналист Вячеслав Субботин подчеркнул, что отечественные автомобилисты — люди здравомыслящие и садиться за руль заведомо неисправного авто не будут. Тогда как сама процедура техосмотра давно себя изжила.

Впрочем, в Минтрансе придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Глава ведомства Евгений Дитрих предложил, наоборот, дополнительно ужесточить требования и «жестоко карать» за подделку документов и фиктивный техосмотр. По мнению министра, нужно создавать необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены.