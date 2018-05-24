Все данные об автомобиле соберут в одной базе

Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей Россия введет и электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом «Известиям» сообщили в Росстандарте, который инициировал нововведение. Внедрение проекта на национальном уровне должно состояться 1 января 2019 года. Новация позволит значительно снизить административные барьеры для автопроизводителей. Кроме того, будут исключены любые коррупционные факторы, препятствующие выводу автомобиля на рынок. Единая электронная база е-ОТТС поможет ведомствам четко отслеживать выпущенные в обращение транспортные средства, а потребителям — получать точные данные о машинах.

ОТТС — это документ автомобиля, который оформляется на заводе и содержит всю техническую информацию о машине. Помимо прочего, одобрение типа свидетельствует о том, что она прошла все требуемые национальным законодательством испытания на безопасность конструкции. В Росстандарте (отвечает за выдачу ОТТС) убеждены, что перевод документа в электронный формат не должен отставать от создания базы электронных паспортов автомобиля (е-ПТС обязателен для всех новых автомобилей с 1 июля этого года).

— На самом деле первоначально, если следовать логике, должен был появиться электронный ОТТС, а только затем ПТС, поскольку последний основную информацию берет из одобрения типа. И мы уже около трех лет боремся за введение е-ОТТС. Сейчас уже все решения согласованы, и мы на национальном уровне будем вводить систему электронных ОТТС: в добровольном формате мы хотим пилотно ввести уже с 1 сентября 2018 года, а с 1 января 2019 года — должны перейти все автопроизводители, — рассказал «Известиям» замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Оцифрованные данные об автомобиле помогут и потребителям получать точную информацию о машине, в том числе техническую. Это весьма важно, к примеру, при проведении сервисных работ или улучшении характеристик машины (тюнинге). Сейчас довольно часто на рынке одна и та же модель автомобиля может быть как импортированной, так и произведенной внутри страны. Из-за этого возникают проблемы при проведении сервисных работ, например при установке различных деталей.

Электронное ОТТС будет интегрировано в базу е-ПТС, созданную АО «Электронный паспорт» (входит в «Ростех»). На основе уже имеющейся инфраструктуры автопроизводители создадут электронную форму для ОТТС, и она автоматически добавится в электронный паспорт автомобиля.

— Перевод этих работ в электронный формат позволит значительным образом снизить административные барьеры для автопроизводителей, появится прозрачность, исключатся все коррупционные возможности. Ограничится поступление на российский рынок непроверенной опасной техники, что будет способствовать повышению безопасности на дорогах, — уточнил Алексей Кулешов.

По его словам, допуск к информации электронного ОТТС получит автопроизводитель и сертификационный орган, а впоследствии в е-ПТС данные увидит и хозяин автомобиля. Бумажная версия документа сохранится до принятия такого формата ОТТС всеми странами — участницами ЕАЭС. На следующем этапе в Росстандарте хотят, чтобы в эту систему попали свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выдающиеся на единичный ввоз автомобилей.

Автокомпании пока не комментируют новую систему учета одобрений. В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, а также в компаниях Renault, Volkswagen, Hyundai на вопросы «Известий» не ответили. В «АвтоВАЗе» отказались от комментария.

По мнению управляющего партнера ERUssia Partners Сергея Бургазлиева, новая база ОТТС по сути позволит сформировать один большой сквозной каталог данных. Благодаря ему любой сотрудник ГИБДД, таможенник, чиновник и автомобилист смогут понять, действительно ли выдан тот или иной сертификат на конкретный автомобиль, есть ли там, согласно заводской спецификации, прицепное устройство, подножки, рейлинги или искомый тип мотора.