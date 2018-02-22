Шип и блеск

В России с 22 февраля начали действовать новые правила техосмотра. По изменившемуся регламенту все водители обязаны иметь при себе аптечку. Нововведения коснулись любителей тюнинга — теперь несогласованные изменения в конструкции автомобиля не разрешены. Что еще изменилось в правилах эксплуатации машин — разобрался портал iz.ru

Право руля

Изменения, представленные в постановлении правительства, призваны ужесточить правила прохождения техосмотра. Машину будут проверять по 90 параметрам против прежних 68. В частности, теперь можно забыть о получении талона, если в машине сломан или отсутствует гидроусилитель руля.

В документе прописан полный запрет на любые пленки или наклейки на фары. Иными словами, украшения для фар, а также их тонировка теперь под запретом. При этом бесцветные оптические детали тоже не разрешены: обычно бронировочные пленки ставят, чтобы избежать попадания в них камней и щебня. Правила тонировки стекол остались прежними: коэффициент прозрачности лобового стекла должен быть не менее 75%, боковых передних — 70%. На задних стеклах может быть установлена любая тонировка, кроме зеркальной.

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Перед посещением станции ТО стоит убедиться в том, что в машине, помимо знака аварийной остановки, есть аптечка. До этого было достаточно только знака и огнетушителя.

Еще одно положение документа касается шипованных шин. По новым правилам, нельзя пройти ТО, когда такие шины установлены только на передние колеса. Шипованная резина должна быть на всех четырех.

Штатная система очистки стекол должна быть полностью исправной. Раньше допускалось, чтобы работал хотя бы один дворник. Теперь по регламенту оба стеклоомывателя и форсунка должны быть в рабочем состоянии. Демонтаж штатной системы запрещен.

Кроме того, в правилах появился пункт о полном запрете на внесение в конструкцию изменений, которые не соответствуют регламенту. Что создает дополнительные трудности в прохождении ТО у любителей тюнинга.

Также вводится запрет на эксплуатацию автомобилей при протечке в различных частях. Раньше допускалось каплепадание со скоростью не более 20 капель в минуту.

Экономия времени

Изменения коснулись времени прохождения техосмотра для грузовых автомобилей и автобусов. Водителям легковушек по-прежнему отводится полчаса на прохождение ТО.

Время осмотра автобусов сократилось на 5 минут, и теперь составляет 54 минуты, водители грузовиков сэкономят около 7 минут: прохождение ТО займет 65 минут.

Автоэксперты считают, что принципиально система прохождения ТО не изменится, однако новый регламент создает трудности для любителей гаражного тюнинга.

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«Приведены к единому знаменателю требования к проведению техосмотра с Техническим регламентом колесных транспортных средств Таможенного союза и Правилами дорожного движения (ПДД).

В ПДД написано, что за техническое состояние автомобиля отвечает его владелец, водитель, а совсем не какой-то пункт проведения ТО. Техосмотр надо проходить, это дисциплинирует, но в любом случае отвечать будет водитель», — рассказал в беседе с РЕН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Чистые формальности

Опрошенный «Пятым каналом» автоэксперт Александр Холодов также признал принятые изменения незначительными.

«Для многих автомобилистов они выглядят смешно, потому что покупка диагностической карты давно стала некоторой формальностью. Но на месте автомобилистов я бы внимательно прочитал про те изменения, которые внесли, потому что их, вполне возможно, придется соблюдать», — сказал Холодов.

В действительности большинство водителей покупают диагностические карты, вместо того чтобы тратить время на поездку на станцию техосмотра. Их получают автоматически вместе с полисом ОСАГО без прохождения процедуры осмотра, а вступившее в силу постановление эту проблему никак не решает.

техосмотр_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, за выдачу липовых диагностических карт в настоящий момент никакой ответственности нет. А за отсутствие ТО хотят штрафовать на 800 рублей. В настоящий момент водителей легковых автомобилей не наказывают за отсутствие талона о прохождении ТО. Штрафуют, если нет полиса ОСАГО.

Минэкономразвития занимается подготовкой законопроекта, который должен реформировать существующую систему техосмотра. В частности, поправки предусматривают ужесточение регламента ТО, чтобы исключить возможность получения диагностической карты без проверки автомобиля. Пока что документ находится в стадии доработки. В нем также предлагается фиксировать процедуру прохождения ТО с помощью фото- и видеосъемки и ввести уголовную ответственность за передачу недостоверных сведений в базу ЕАИСТО, находящуюся в ведении ГИБДД.