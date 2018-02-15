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Российский союз автостраховщиков объяснил изменение правил техосмотра

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Правила прохождения техосмотра приведены в соответствие с требованиями Таможенного союза, заявил порталу iz.ru заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Ранее на интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому в России изменились правила технического осмотра автомобилей. Поправки в основном коснулись неисправностей. Так, не допускаются неисправности усилителя руля, запрещается демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей. На машине также должны быть установлены колеса с одинаковым протектором шин. Кроме того, во время техосмотра будут проверять наличие аварийного знака, аптечки и огнетушителя

«Это не реформа, это приведение в соответствие требованиям Таможенного союза. Практически все транспортные средства, которые передвигаются по Таможенному союзу, должны быть одинаково технически исправны, иметь одинаковое техническое состояние. В противном случае у нас границы открыты, и если там ездят так, а здесь так, то мы получим большое количество происшествий по технической неисправности. Поэтому постановление правительства, которое сегодня вышло, всего лишь приводит наши ГОСТы и наши правила в соответствие с регламентами Таможенного союза», — сказал Ефремов.

Страховщики в ужесточении регламента техосмотра видят прямую выгоду, говорит эксперт.

«Чем более исправны технические средства, тем меньше вероятность того, что они попадут в ДТП по техническому состоянию. Соответственно, чем будет больше технически исправных средств на дороге, и требования к ним будут более жесткие, тем вероятность наступления страхового события меньше. Раз она меньше, значит, страховщики меньше платят. Конечно они «за», — подчеркнул Ефремов. 

По словам представителя РСА, регламент Таможенного союза разрабатывался министерствами транспорта стран-участников. Все государства — члены союза должны привести свои нормы в соответствие с этим документом.

Ранее сообщалось, что в России собираются ввести уголовное наказание за фиктивный техосмотр. По данным СМИ, в случае внесения сотрудником в центральную базу заведомо недостоверных сведений ему будет грозить штраф либо принудительные работы. Масштабную реформу техосмотра инициировало Минэкономики по поручению президента России Владимира Путина.

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