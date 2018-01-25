В Госдуме не поверили в уголовное наказание за фиктивный техосмотр

Вероятность введения уголовного наказания за фиктивный техосмотр нулевая. Минюст не согласует этот законопроект, а Верховный суд не поддержит, заявил порталу iz.ru председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Ранее в четверг, 25 января, «Коммерсант» сообщил, что в России собираются ввести уголовное наказание за фиктивный техосмотр. По информации издания, в случае внесения сотрудником в центральную базу заведомо недостоверных сведений ему могут грозить штраф либо принудительные работы. Масштабную реформу техосмотра машин инициировало Минэкономики по поручению президента России Владимира Путина.

«Я очень сомневаюсь, что эта инициатива пройдет, потому что взят общий курс на либерализацию уголовного законодательства. У нас многие уголовные преступления переводятся в разряд административных проступков. И Верховный суд категорически против появления новых составов уголовных преступлений. Поэтому я очень скептически отношусь к перспективам принятия такого предложения. Минэкономики может что угодно предлагать. Но пока это не будет законопроектом, внесенным в правительство РФ, говорить пока не о чем. Скорее всего, Минюст не согласует такой законопроект, а Верховный суд не поддержит», — сказал Лысаков.

В случае если авто не прошло техосмотр и стало виновником ДТП, то страховая компания сможет подать его владельцу регрессивный иск. По мнению депутата, в этой инициативе нет новизны.

«Страховая компания и сейчас может регрессивный иск подать. В любом случае, когда считает, что ее интересы ущемлены. Например, если автомобиль пострадал в результате нерадивости дорожников, а человек застраховал машину по КАСКО. Владельцу фирма страховая выплатила компенсацию за поломки автомобиля, то теоретически они могут подать такой иск в отношении владельца дороги», — сказал Лысаков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России выросло количество ДТП из-за неисправности автомобилей. За январь-ноябрь 2017-го по этой причине произошло почти на 20% больше аварий, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, такая ситуация связана с тем, что россияне экономят на ремонте машин. Количество аварий из-за неисправностей автомобилей за год выросло на 18,5%, свидетельствуют данные Госавтоинспекции.