Прямой эфир

В Госдуме не поверили в уголовное наказание за фиктивный техосмотр

0
Фото: ТАСС/Елена Пальм
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вероятность введения уголовного наказания за фиктивный техосмотр нулевая. Минюст не согласует этот законопроект, а Верховный суд не поддержит, заявил порталу iz.ru председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. 

Ранее в четверг, 25 января, «Коммерсант» сообщил, что в России собираются ввести уголовное наказание за фиктивный техосмотр. По информации издания, в случае внесения сотрудником в центральную базу заведомо недостоверных сведений ему могут грозить штраф либо принудительные работы. Масштабную реформу техосмотра машин инициировало Минэкономики по поручению президента России Владимира Путина. 

Россияне стали чаще попадать в аварии из-за неисправности автомобиля
По данным ГИБДД, в 2017 году в таких ДТП погибли около тысячи человек и почти 9 тыс. получили ранения

«Я очень сомневаюсь, что эта инициатива пройдет, потому что взят общий курс на либерализацию уголовного законодательства. У нас многие уголовные преступления переводятся в разряд административных проступков. И Верховный суд категорически против появления новых составов уголовных преступлений. Поэтому я очень скептически отношусь к перспективам принятия такого предложения. Минэкономики может что угодно предлагать. Но пока это не будет законопроектом, внесенным в правительство РФ, говорить пока не о чем. Скорее всего, Минюст не согласует такой законопроект, а Верховный суд не поддержит», — сказал Лысаков.

В случае если авто не прошло техосмотр и стало виновником ДТП, то страховая компания сможет подать его владельцу регрессивный иск. По мнению депутата, в этой инициативе нет новизны.

«Страховая компания и сейчас может регрессивный иск подать. В любом случае, когда считает, что ее интересы ущемлены. Например, если автомобиль пострадал в результате нерадивости дорожников, а человек застраховал машину по КАСКО. Владельцу фирма страховая выплатила компенсацию за поломки автомобиля, то теоретически они могут подать такой иск в отношении владельца дороги», — сказал Лысаков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России выросло количество ДТП из-за неисправности автомобилей. За январь-ноябрь 2017-го по этой причине произошло почти на 20% больше аварий, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, такая ситуация связана с тем, что россияне экономят на ремонте машин. Количество аварий из-за неисправностей автомобилей за год выросло на 18,5%, свидетельствуют данные Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ пишут об уголовном наказании за фиктивный техосмотр
В Госдуме не поддержали идею переэкзаменовки при замене прав

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017