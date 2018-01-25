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СМИ пишут об уголовном наказании за фиктивный техосмотр

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Уголовное наказание может быть введено в России за проведение фиктивного технического осмотра транспортного средства, соответствующее поручение подготовило Министерство экономического развития.

Пакет поправок для поведения реформы сферы техосмотров подготовлен по поручению правительства, пишет «Коммерсант». Документом предусмотрено исключение выдачи операторами диагностической карты без фактической проверки исправности машины, сообщает сайт «Комсомольской правды».

После введения поправок в законную силу, диагностическая карта будет выдаваться в электронном виде и заверяться электронной подписью, а процесс проверки транспортного средства должен быть записан на видеокамеру. Ролик после записи предлагается загрузить в базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Реформу техосмотра машин инициировало Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина, отмечает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают правила определения качества спиртного.

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