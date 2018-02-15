В России изменились правила прохождения техосмотра

В России изменились правила технического осмотра автомобилей. Согласно документу, который был опубликован на интернет-портале правовой информации, поправки в основном коснулись неисправностей.

Так, не допускается неисправности усилителя руля, запрещается демонтаж заводских стеклоочистителей и стекломывателей. На машине также должны быть установлены колеса с одинаковым протектором шин.

Кроме того, во время техосмотра будут проверять наличие аварийного знака, аптечки и огнетушителя, пишет «Федеральное агентство новостей».

Реформа техосмотра в России обсуждалась с декабря 2017 года.