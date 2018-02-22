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Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичёв
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Сегодня, 22 февраля, вступили в силу новые правила прохождения техосмотра автомобиля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

По новому регламенту водители обязаны иметь при себе не только знак аварийной остановки, но и аптечку.

Запрещается использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители.

Также нельзя эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля, а при использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России предлагают размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. По мнению экспертов, это улучшит их видимость на дорогах.

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