Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу
Сегодня, 22 февраля, вступили в силу новые правила прохождения техосмотра автомобиля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
По новому регламенту водители обязаны иметь при себе не только знак аварийной остановки, но и аптечку.
Запрещается использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители.
Также нельзя эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля, а при использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.
Ранее портал iz.ru сообщал, что в России предлагают размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. По мнению экспертов, это улучшит их видимость на дорогах.