Тарифный клан: цена ОСАГО скакнет для нарушителей ПДД

Проезд на красный свет, выезд на встречку через сплошную, превышение скорости — всё это, согласно законопроекту Минфина, будет поводом для страховщиков взвинтить до максимума тариф ОСАГО для автомобилиста. Хотя прилежного водителя и предполагается награждать скидками, законодательно они никак не будут закреплены — всё отдается на откуп страховщика. Последние довольны этой инициативой, правозащитники же, наоборот, предупреждают, что наряду со штрафами выкручивание цены страховки дублирует наказание, что противоречит принципу Конституции РФ — никто не может быть наказан дважды за содеянное. Вдобавок денежные потоки за правонарушения граждан вместо бюджета перенаправляются коммерсантам, а не государству, предостерегают правозащитники. Подробнее — в материале «Известий».

Ты нам должен

Страховщики лоббировали в правительстве право на повышение тарифов для нарушителей ПДД еще в 2016 году. Собственно законопроект, который освежили сейчас, суть переосмысление аналогичного законодательной инициативы Минфина трехлетней давности. Тогда в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщали, что идея к ним пришла в связи с поручением президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета по безопасности дорожного движения и в соответствии с планом мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП, который утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале августа 2015 года (после страшной лобовой аварии автобусов под Хабаровском).

ОСАГО ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Авария произошла на 125-м км трассы Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Тогда страховщики предлагали увеличивать стоимость полиса для широкого круга нарушений ПДД и даже вне зависимости от штрафов персонально наказывать дорогой страховкой водителей с уголовной судимостью за дорожные нарушения. Все эти идеи вызвали шквал критики и в итоге претерпели изменения. Теперь, согласно новому варианту законопроекта Минфина, предполагается, что страховщику будет устанавливать базовую ставку страхового тарифа по ОСАГО в зависимости от индивидуальных характеристик водителя, влияющих на вероятность причинения вреда и потенциальный размер ущерба, сообщили «Известиям» в Центробанке России, который курирует рынок страхования.

«Страховщик сможет учитывать (а сможет и не учитывать) факт наличия у водителя нарушений ПДД. К таким нарушениям в соответствии с законопроектом может относится неоднократное привлечение к административной ответственности за проезд на красный свет светофора (или на запрещающий жест регулировщика. — «Известия»), превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения, а также управление автомобилем в пьяном виде, — сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

ОСАГО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отдельно оговорено, что это не распространяется на штрафы, зафиксированные камерами ГИБДД, а также на случаи, когда в результате правонарушения произошло ДТП, которое и так повлияет на стоимость страховки. В ЦБ подчеркнули, «что на уровне закона или актов Банка России не предполагается устанавливать зависимость между нарушением ПДД и суммой, на которую будет увеличиваться или уменьшаться цена полиса ОСАГО». Иными словами, каждый страховщик самостоятельно будет проводить уточняющие расчеты, выявлять влияние тех или иных нарушений ПДД на аварийность водителя и выбирать индивидуальное значение базовой ставки страхового тарифа в пределах тарифного коридора, установленного актом Банка России. Размер скидки для прилежных водителей в законопроекте не оговаривается, то есть страховщики в принципе могут отказать в ней человеку, даже если у него не было никаких штрафов за год.

«Квалификация нарушений ПДД не является предметом закона об ОСАГО. Законопроектом предусматриваются меры экономического стимулирования водителей к соблюдению ПДД. Например, при определении размера страхового тарифа страховщики смогут учитывать информацию о привлечении к ответственности за нарушение ПДД», — пояснили «Известиям» в Минфине.

Деньги любят счет

Страховщики довольны законопроектом, который может позволить им больше зарабатывать.

«Страховое сообщество выступает за то, чтобы сделать тарифы на ОСАГО более индивидуальными и, соответственно, справедливыми. При этом добросовестные и аккуратные автовладельцы должны будут платить за полис ОСАГО меньше, а неаккуратные и аварийные — больше. Таким образом для неаккуратных водителей будет создан экономический стимул ездить более аккуратно. Именно этот подход отражен во внесенном летом правительством в Госдуму законопроекте поправок к закону об ОСАГО. РСА поддерживает предложения правительства, касающиеся индивидуализации тарифов в ОСАГО», — сообщили «Известиям» в РСА.

ОСАГО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Автомобильное сообщество сходится во мнении, что желания страховщиков никак не связано с желанием снизить аварийность, а за этим стоит банальное желание заработать как можно больше на водителях, принужденных законом покупать далеко не самую лучшую коммерческую услугу.

«Любое страхование — и это как два плюс два Гражданского кодекса — такая же гражданско-правовая сделка, как купля-продажа, мена, дарение и пр. Страхование должно быть только добровольным, а страховые компании используют власти для того, чтобы набивать собственные карманы. Закон ОСАГО нацелен на страхование ответственности владельца транспортного средства, но зачастую водитель и владелец автомобиля — разные люди. А стоимость полиса для владельца хотят увеличить, если будут грехи водителя. Первый — это категория гражданского права, а второй — административного, а нас Конституционный суд учит не делать из этих понятий винегрет, — считает заслуженный адвокат России вице-президент «Движения автомобилистов» Леонид Ольшанский.

Вместо государства деньги пойдут страховщикам

Привязка стоимости страховки к штрафу противоречит конституционным постулатам о том, что никто не может быть наказан дважды за одно и тоже деяние, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По его мнению, следом штрафные тарифы захотят вводить автодилеры за пропуск ТО или компании ЖКХ за пропуски платежей.

«Но хуже всего, что страховщики в этом вопрос хотят объегорить государство: зарабатывать на правонарушениях граждан, как и право на насилие, — исключительная прерогатива государства и должна у него оставаться. В чем проблема поднять штраф за озвученные нарушения? Деньги пойдут в бюджет, а значит, напрямую в Минфин, почему министерство вместо этого отдает их коммерсантам? Ни в одной стране мира не привязана стоимость полиса автогражданки к дорожным нарушениям. Эти изменения серьезно ухудшат демократические свободы людей», — убежден Ифанов.

ОСАГО Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По словам Леонида Ольшанского, автомобилисты из-за резкого падения доходов уже не покупают полисы, о чём сообщают сами страховщики. Закручивание гаек в ОСАГО приведет к ещё большем оттоку страхователей.

«К нам приходят тысячи писем со словами — почему я должен платить страховку, если за 10 лет у меня не было ДТП? Поэтому мы считаем, что ОСАГО необходимо как можно скорее снова делать добровольным», — отметил Ольшанский.