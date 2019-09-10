Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%

С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия». Основная причина уменьшения стоимости — январское расширение тарифного коридора. Полисы каско этим летом тоже подешевели — на 5,4%. В основном это произошло из-за популярности продуктов с франшизой и усеченными рисками, а также в связи с ростом конкуренции между компаниями, говорят эксперты. Теперь водители думают, заявлять об убытках в первый раз или подождать до следующего ДТП, отмечают представители страховщиков.

Широкий коридор

С начала года полисы ОСАГО для легкового автотранспорта граждан в России в среднем подешевели на 4%. В Москве — на 6,4%, в регионах меньшей убыточности отмечается более заметное снижение премии, рассказали в Банке России. К концу июня в среднем за страховку ОСАГО гражданам приходилось платить 5,1 тыс. рублей, говорится в документах регулятора. В августе — уже 5,3 тыс. рублей.

Снижение цен на ОСАГО — это последствия январского расширения тарифного коридора. Тогда базовый диапазон для легковых автомобилей физлиц был расширен до 2746–4942 рублей по сравнению с ранее действовавшим 3432–4118 рублей (разница в 20% в обе стороны). Изменение стоимости позволило страховщикам произвести ребалансировку тарифов, чтобы как можно лучше отразить степень риска, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Евгений Шарапов. Для регионов и классов клиентов, подверженных риску в большей степени, цены увеличились, что позволило предоставить остальным автомобилистам более комфортные условия.

Пока делать окончательные выводы о влиянии этих изменений на убыточность операций ОСАГО рано, необходимо дождаться хотя бы года работы компаний по новым правилам, отметили в ЦБ. Сейчас страховщики обязаны применять единую базовую ставку тарифа для всех жителей одного региона. Это значит, что дисциплинированные водители платят больше справедливой цены полиса, а аварийные — меньше. Решить эту проблему должен внесенный в Госдуму законопроект, который предполагает возможность установления индивидуального тарифа для каждого автомобилиста.

В «РЕСО-Гарантия» с начала года полисы ОСАГО в среднем подешевели на 3,3%, в «Согласии» — на 6%, в «Ингосстрахе» — на 11%, а в «Тинькофф Страховании» подорожали на 4,5%, рассказали «Известиям» представители этих компаний. В «Тинькофф Страховании» средняя цена полиса ОСАГО составляет 6,5 тыс. рублей, а в «Ренессанс страховании» — 7,7 тыс. рублей.

Реформа ОСАГО продолжается, в неотдаленной перспективе планируется отмена коэффициентов территории и мощности при дальнейшем расширении тарифного коридора, отметил Евгений Шарапов. По его словам, это приблизит страховщиков к внедрению индивидуальной цены. Лидеры рынка заинтересованы в таком развитии событий и пытаются сохранить или нарастить свои доли, что увеличивает конкуренцию в сегменте и снижает тариф.

Франшиза ударила по цене

В пресс-службе ЦБ не сказали, сколько в среднем стоят полисы каско по состоянию на август 2019 года. Во II квартале их цена снизилась на 5,4% — до 26 тыс. рублей, следует из документов Банка России. По данным регулятора, три года назад полис каско, в среднем, стоил в полтора раза дороже. Снижение цены ЦБ связывает с распространением франшиз и усечtнных программ страхования, а также конкуренцией компаний за низкоубыточных клиентов.

Справка «Известий» Франшиза в каско — денежная сумма, которую человеку придется компенсировать самостоятельно при наступлении страхового случая. Она может быть обозначена в процентах или в абсолютном значении. Ее размер заранее согласовывается и указывается в полисе.

— Продукты с франшизой имеют дисциплинирующий эффект: если раньше заявляли все возможные виды повреждений, то сейчас люди понимают, что это влияет на их историю, — объяснил руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

У «Ренессанс Страхования» средняя стоимость полиса каско составляет 30 тыс. рублей, у «Тинькофф Страхования» — 40 тыс., остальные опрошенные «Известиями» крупные компании на этот вопрос не ответили. У «Ингосстраха» в портфеле каско с франшизой превышает 50%, а в «Ренессанс страховании» — 55%, рассказали их представители. По словам Виталия Княгиничева, спрос на такие продукты растет, потому что они позволяют экономить на полисах.

Сейчас существуют самые разнообразные продукты с франшизой, рассказал управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов. Например, для водителей, которые активно перемещаются на разных видах транспорта, а не только на личном авто, есть программы страхования с ограничением пробега, которые позволяют экономить. Также существуют продукты с усеченными рисками, так называемое мини-каско, рассказали представители страховщиков. Оно предполагает покрытие только катастрофического убытка — полное разрушение и угон, добавил Виталий Княгиничев. По его словам, этот продукт стоит в два-три раза дешевле полного полиса.

Доля каско с франшизой продолжает расти, отметил Евгений Шарапов. Средняя премия снижается с конца 2015 года и к настоящему моменту уменьшение составило около 30%. Это происходит из-за того, что такие полисы стоят дешевле и их число на рынке увеличивается. В таком случае мелкие потери водители не заявляют. Соответственно, растет средний убыток, но уменьшается частота страховых событий, резюмировал он.