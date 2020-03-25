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В Москве задержали 75 автомобилей умерших владельцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники Госавтоинспекции в Москве задержали за месяц 75 автомобилей, чьи владельцы уже умерли, водители этих машин привлечены к административной ответственности. Об этом в среду, 25 марта, ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

«Госавтоинспекцией Москвы на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание транспортных средств, регистрация которых прекращена в связи наличием информации о смерти собственника. Только в марте текущего года сотрудниками ГИБДД задержано 75 транспортных средств указанной категории», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается также, что водители этих машин привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за управление с недействительным полисом ОСАГО. Государственные регистрационные знаки, при этом, изъяты.

23 марта сообщалось, что госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли. Снятие регистрации будет осуществляться без предупреждения наследников. Однако они смогут прийти в ГИБДД, когда вступят в права наследования, и оформить автомобиль на себя.

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