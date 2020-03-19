Прямой эфир

ГИБДД намерена запретить иностранцам с долгами по штрафам въезд в РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранным водителям, которые не оплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), могут запретить въезд на территорию России, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Тачка-камикадзе: стоит ли брать автомобиль c запретом на регистрацию
Проверить чистоту автомобиля можно на сайте ГИБДД

Соответствующий законопроект разрабатывает ГИБДД.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации мы разрабатываем законопроект, который позволит сегодня также ограничивать дальнейшее передвижение транспортных средств, если не оплатили [штраф]», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 19 марта.

Также Черников добавил, что на сегодняшний день за нарушение ПДД водителям с иностранными номерами грозит наказание в виде двукратного размера налагаемого штрафа или административный арест до 15 суток.

В начале марта сообщалось, что собранные в России автомобили планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт выступил за увеличение штрафов за опасные для жизни нарушения на дорогах
Автоэксперт опроверг влияние штрафов на дорожную безопасность

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020