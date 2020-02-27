Автоэксперт опроверг влияние штрафов на дорожную безопасность

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Известиями» поддержал инициативу Минюста пересмотреть размеры дорожных штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее 27 февраля стало известно, что ведомство планирует пересмотреть резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового КоАП. Об этом заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

«Напрямую штрафы не влияют на безопасность дорожного движения. И прежде всего на аварии со смертельным исходом», — сказал Вячеслав Субботин.

Чтобы избежать невосполнимых потерь в результате ДТП, нужно не повышать штрафы, а строить дорожную инфраструктуру, подчеркнул автоэксперт.

«Нужно развести пешеходов и автомобили, а для этого необходимы подземные и надземные переходы. Нужны многоуровневые развязки, чтобы машины ездили без светофоров и не сталкивались. Так сделано во многих мегаполисах мирах — развязки в пять-шесть этажей, например, в Токио, Шанхае, в Нью-Йорке», — сказал эксперт.

По его словам, на дорогах нужно устанавливать разделительные барьеры, чтобы автомобили не вылетали на встречную полосу. Как правило, аварии с выездом на встречную полосу заканчиваются смертельным исходом, добавил Субботин. Например, разделительные барьеры нужны на Кутузовском проспекте в Москве.

Ради безопасности разумно будет продавать в третьи страны устаревший пассажирский транспорт, который перевозит детей, например, по достижении автобусом 10 лет.

Для безопасности пешеходов также нужно оборудовать обочину, остановки общественного транспорта и организовать освещение вдоль дорог.

30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Так, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч хотят повысить с 500 рублей до 3 тыс., а за превышение на 40–60 км/ч — до 4 тыс. рублей.

В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.