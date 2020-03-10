Тачка-камикадзе: стоит ли брать автомобиль c запретом на регистрацию

Автовладельцы всё чаще попадают в неприятные ситуации, покупая автомобили с запретом на регистрационные действия. Как правило, клиентов привлекают богатая комплектация, мощный мотор и хорошее состояние при цене существенно ниже рыночной для данной модели. С виду такие машины весьма заманчивы для покупки, но за ними тянется шлейф неприятных событий, включая огромные долги, уголовное дело, угон или международный розыск. «Известия» расскажут, чем опасны такие покупки.

Продать нельзя купить

Автомобили с запретом на регистрационные действия в ГИБДД на сайтах продаж машин с пробегом присутствуют в большом количестве. Сейчас на одной из таких площадок предлагается Hyundai ix35 — весьма популярный корейский кроссовер 2013 года выпуска. При среднерыночной цене этого автомобиля в 700–800 тыс. рублей машина предлагается всего за 380 тыс. рублей. Продавец честно указывает в объявлении, что на машину наложен запрет в ГИБДД, но в процессе разговора выясняется, что он сам не является владельцем авто, а реальный «бывший» хозяин имеет некую задолженность перед банком.

«Машина в хорошем состоянии, как на фото она есть. С запретом ситуация никакая, вариантов ее снять (с учета в ГИБДД) нет. Ездите столько, сколько нужно, а потом либо продаете, либо… в общем, ну, сами решите… Я лет пять на ней езжу, это моя машина семейная, езжу сколько времени на ней, просто сейчас она мне не нужна уже, беру новую, а эту продаю. У бывшего владельца банковские долги, машина не в залоге — у него свои проблемы, машины они не касаются. Из-за тех банковских долгов, которые у него есть, на машину наложили ограничения на регистрационные действия, чтоб он ее не мог продать. Вот и всё. Если б можно было ее изъять, то давно уже изъяли бы. Я поставил ее ровно в полцены», — обрисовал сделку обладатель автомобиля.

авто Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В качестве одного из доводов на покупку машины собеседник приводит то обстоятельство, что за пять лет обладания кроссовером он ни разу не платил за него транспортный налог и дорожные штрафы, поступающие с камер видеофиксации нарушений ПДД. Однако на вопрос об официальном заключении договора купли-продажи через нотариуса дает твердый отказ.

«С гаишниками проблем нет, они же по базе этого не видят: права, ПТС, страховку показали — и поехали. Насчет купли-продажи — а что мы будем заключать? Мы возьмем мой паспорт, поедем к нотариусу — и что? Я же не владелец автомобиля», — парирует продавец.

Впишем в ПТС

Второй случай не менее курьезен. Неофициальный автосалон предлагает кроссовер Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска за 225 тыс. рублей. Среднерыночная цена этой машины — 350–400 тыс. рублей. По телефону продавец заверяет, что автомобиль находится в отличном состоянии, просто у владельца есть коммунальные долги, поэтому судебные приставы наложили ограничения на регистрационные действия в ГИБДД. Сам кроссовер достался этому автосалону по сделке «трейд-ин», когда старую машину с доплатой отдают взамен новой.

Заключить договор купли-продажи с владельцем-должником не получится, поскольку он-де живет за 400 километров от автосалона «и вряд ли согласится приехать на сделку». А единственным подтверждением покупки будет паспорт транспортного средства (ПТС), куда обещают вписать нового владельца.

«Сделаем простой договор-купли продажи, вписываем вас в ПТС — и всё. Собственник живет за 400 километров, я думаю, никто не поедет. Смысл ему ездить просто так? Впишем вас в ПТС просто шариковой ручкой», — попытался убедить сотрудник автосалона.

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Формально дилер или комиссионный магазин имеют право внести нового собственника в ПТС. Но это возможно лишь при условии, что на автомобиль не наложен арест, а сделка совершается непосредственно между номинальным собственником и покупателем. Однако в данном случае, по словам продавца, владелец Grand Vitara на нее приехать не сможет. Иными словами, такая продажа будет недействительна перед законом. Более того, продажа автомобиля, находящегося под арестом, будет квалифицирована правоохранителями как мошенничество, а саму машину ждет изъятие в качестве доказательства по делу.

Что будет

В таких сделках всегда нужно учитывать, что перспективе есть большой риск лишиться автомобиля, потому что если есть запрет на регистрационные действия, то это означает, что у номинального собственника есть долги перед бюджетом, ЖКХ, налоги, алименты, кредиты — что угодно, предупреждает правозащитник и автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Рано или поздно машина будет изъята и продана с торгов. Как оперативно будет искать машину пристав — будет зависеть от того, насколько активно его будут стимулировать взыскатели долгов. Вопрос времени — можно покататься и год, и три, а возможно, будет какая-нибудь совместная операция судебных приставов и ГИБДД. Они увидят, что машина под арестом, собственник в долгах, и ее изымут прямо на дороге», — рассказал Радько.

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По его словам, для ГИБДД, ввиду развития современных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД, совершенно нет никаких проблем найти автомобиль должника.

«Можно отследить, где машина паркуется, где она стоит, и просто ночью подъедет эвакуатор с судебными приставами и изымет машину. Таких случаев очень много. Не советую такие машины вообще рассматривать в качестве покупки, поскольку здесь расчет только на авось. Такую машину можно брать, если только за копейки. К примеру, такой автомобиль на рынке стоит миллион рублей, то с учетом наложения запрета больше 100 тыс. рублей за него не стоит давать. И это только в том случае, если не жалко эти деньги потерять», — предостерег Радько.

Вернуть трудно

Очень часто граждане узнают о том, что на приобретенную машину установлен запрет на регистрационные действия, только в ГИБДД. Как правило, это происходит, когда новый покупатель, понадеявшись на добросовестность продавца, уплатил деньги и отправился самостоятельно ставить машину на учет. Единственным способом возвращения потраченных средств в этом случае будет суд с продавцом. Но для этого у автовладельца должен быть на руках хотя бы грамотно оставленный договор купли-продажи, объясняет юрист Коллегии правовой защиты автомобилистов Москвы Константин Кожевников.

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