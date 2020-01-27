Скручу - верчу: в Думе обсудят наказание за манипуляции с пробегом

В Госдуме в феврале планируется обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), информацию подтвердили в комитете ГД по транспорту. В ассоциации предлагают взыскивать за такие услуги суммы до 1 млн рублей. По данным сайтов объявлений о продаже автомобилей и дилеров, у некоторых марок доля подержанных машин со скрученным пробегом составляет 35–50%.

На общественный суд

На площадке комитета по транспорту и строительству ГД планируется организовать обсуждение проблемы скрученного пробега, рассказал «Известиям» замглавы комитета Александр Старовойтов. Инициатором выступил глава РОАД Олег Мосеев. Он рассказал «Известиям», что встреча с представителями заинтересованных ведомств и экспертами может состояться уже в феврале. Предварительно эту тему авторитейл уже обсуждал с депутатами и автоинспекцией.

В объединении считают, что необходимо наказывать физических лиц, попавшихся на таком бизнесе, суммой в 300 тыс. рублей, юридических лиц — в 1 млн рублей.

Александр Старовойтов поддерживает введение даже более сурового наказания за манипуляции с данными о пробеге машины — вплоть до уголовного, как в США.

— По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения, — добавил парламентарий.

ГД Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В думском комитете по законодательству и госстроительству также считают, что ситуация с недостоверными данными о пробеге носит массовый характер и ее нужно решать. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Вячеслав Лысаков. Он отметил, что в 1990-е годы «омолодить» машину на три-пять лет было в порядке вещей. При этом депутат обратил внимание на сложности, которые могут возникнуть с администрированием штрафов.

— Нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять процессуальный документ (протокол). Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например для МВД, — пояснил он.

Депутат добавил, что вариант с введением уголовной ответственности считает заведомо «непроходным».

С ГИБДД предметно обсуждать вопрос о наказании за скрученный пробег можно будет после появления текста законопроекта, отметил Александр Старовойтов. По его словам, проект акта может быть разработан до конца 2020 года.

Побегай за пробегом

По оценкам РОАД, в стране от 10 до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 млн имеют скорректированные данные по километражу. Но ввести ответственность за манипуляции с одометром (счетчик пробега) для собственников машин пока нереально, считает Олег Мосеев.

— Никто не готов к таким жестким мерам, поскольку нет достоверной информации по пробегам, — пояснил глава РОАД. — Для того чтобы была возможность это контролировать, нужно закрепить в законодательстве обязанность фиксировать реальный пробег для всех участников рынка.

Именно поэтому, по мнению Олега Мосеева, борьбу с подтасовкой пройденного количества километров у автомобиля нужно начинать с нечистых на руку бизнесменов, предоставляющих такие услуги. Он обратил внимание на то, что объявления об этом можно увидеть в Москве на баннерах, а также найти на многочисленных сайтах в интернете.

авто Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Чаще всего скрученный пробег наблюдается у Peugeot — до 45% подержанных машин, Chrysler — до 40% и модели Toyota Venza — до 35%. У Lada, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Renault и Ford откорректирован пробег у каждого пятого автомобиля, — рассказал «Известиям» директор департамента продаж автомобилей с пробегом «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.

Руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Александр Чухнов добавил, что пробег остается одним из ключевых факторов для принятия решения о покупке того или иного авто. По его словам, на многих автомобилях нетрудно определить, скручивался ли пробег на приборной панели, поскольку он также фиксируется в блоках ABS, управления двигателем (в моточасах), АКПП и других агрегатах.

Популярные интернет-площадки сегодня уже предоставляют пользователям возможность проверить машину, в том числе ее пробег. Такая возможность есть, например, у «Авито» и «Авто.ру». Директор «Автотеки» (проект «Авито») Вадим Иванов пояснил «Известиям», что базовую информацию (о количестве владельцев, соответствие заявленных технических характеристик реальным) можно получить бесплатно.

В «Авто.ру» отметили, что информация о выставляемых на продажу автомобилях формируется за счет предыдущих объявлений, а также базы партнерских данных, в том числе от дилеров.

— Но определить пробег у подержанного автомобиля крайне сложно. При частой смене владельцев продавец может не знать о скрученном пробеге, — сказали «Известиям» в пресс-службе «Авто.ру».

авто Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Там добавили, что в некоторых моделях пробег скорректирован у каждой второй машины.

Замглавы Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов отмечает, что «пробить» подержанный автомобиль до покупки можно самому. Такую возможность предоставляют сайты Федеральной службы судебных приставов (на залог и другие обременения), Российского союза автостраховщиков, ГИБДД (на предмет аварий и угона). Проверить можно по государственным регистрационным знакам, VIN-номеру, номеру страховки, сказал он «Известиям».

По мнению эксперта, введение штрафов не решит проблемы: компании, оказывающие такие услуги, перейдут на нелегальное положение, но не исчезнут.

— Кроме того, в интернете легко можно найти инструкцию, как скрутить пробег самостоятельно, — отметил Дмитрий Клевцов. — Нужно создать открытую базу данных по пробегу автомобилей, как это уже сделано, например, в Европе и США.

Он также полагает, что очистить рынок от битых автомобилей и машин со скрученным пробегом помогли бы аукционы. В Японии и Америке цена машины с чистой историей на 30% выше, чем у «темной лошадки» без данных о владельцах и ее техническом состоянии, добавил эксперт.