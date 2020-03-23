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ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли. Об этом сообщает «Российская газета» в понедельник, 23 марта.

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Соответствующая информация будет поступать в подразделения ГИБДД из Федеральной налоговой службы. После этого регистрация транспортного средства будет снята.

Отмечается, что процедура будет осуществляться без предупреждения наследников. Однако они смогут прийти в ГИБДД, когда вступят в права наследования, и оформить автомобиль на себя.

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.

Активная работа в данном направлении началась из-за водителя, который попал в аварию на Бутырской улице в Москве. Выяснилось, что собственник автомобиля умер, в то время как на его имя продолжали приходить штрафы, которых накопилось более 650.

Ранее в понедельник сообщалось, что ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.

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