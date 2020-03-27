Мишустин призвал распространить меры Москвы против COVID-19 на все регионы

Превентивные меры, введенные властями Москвы по сдерживанию распространения коронавируса, должны быть приняты всеми российскими регионами на период нерабочей недели. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 на территории РФ 27 марта.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — сказал он.

Глава правительства отметил, что благодаря уже введенным ограничениям России удалось выиграть время, а значит, теперь можно перенимать опыт других стран в борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что президент Владимир Путин и кабмин намерены принимать жесткие меры, но они сработают, только если граждане будут следовать предписаниям. Россиян Мишустин призвал отнестись к ограничениям с пониманием и, в частности, на время отказаться от развлечений и поездок, за исключением экстренных.

«Без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами», — отметил премьер.

Накануне власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения COVID-19. Так, рестораны, кафе и прочие предприятия общественного питания будут работать только на вынос и доставку. Сфера услуг и магазины, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости, будут недоступны. Закроются парки и учреждения культурно-досугового типа, в том числе культурные и развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы. Предписано воздерживаться от посещения религиозных объектов. Льготный проезд на общественном транспорте отменен для всех категорий граждан, кроме студентов-волонтеров. В школах и вузах объявлены каникулы.

Аптеки продолжат работу, будут оказываться медицинские, реабилитационные, транспортные, банковские, страховые, похоронные услуги, услуги ЖКХ и связи, а также по уходу за престарелыми и нуждающимися.

Также власти Москвы попросили пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим в период 26 марта по 14 апреля. Для компенсации возможных допрасходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

Ранее во всех регионах уже ввели режим повышенной готовности.

Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Исключение сделано для непрерывно действующих предприятий, медучреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.