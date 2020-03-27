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Twitter удалил фейк о комендантском часе по требованию Роскомнадзора

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Администрации социальной сети Twitter удалила ложную информацию о введении в Москве комендантского часа. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора

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«Twitter удалил ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации о введении в городе Москве комендантского часа», — цитирует сообщение ТАСС.

Таким образом американская компания выполнила требования Генеральной прокуратуры РФ.

Накануне Роскомнадзор направил требование руководству соцсети об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», после того, как в этот же день аналогичное требование служба получила от Генпрокуратуры .

В тот же день Следственный комитет России создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом. Тем, кто распространяет заведомо ложные данные о COVID-19, грозит штраф от 300 тыс. до 3 млн рублей или обязательные работы на 16 суток.

19 марта в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Днем ранее президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам об инфекции. Он отметил, что злоумышленники специально распространяют данные сведения, чтобы дискредитировать действия властей.

По данным оперштаба на 27 марта, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировано 196 новых инфицированных в 16 регионах. Ранее стало известно о третьем скончавшимся от коронавируса пациенте в стране.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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