Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

В Санкт-Петербурге сформированы дежурные группы для выявления граждан, нарушающих карантинный режим по коронавирусу. Об этом рассказали в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 марта.

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Так, за два дня правоохранителям совместно с Роспотребнадзором удалось выявить 22 человека, нарушивших режим самоизоляции по прибытию из-за рубежа. Всем им выданы постановления об изоляции.

20 нарушителей направлены в обсерватор на базе пансионата «Заря», где размещают горожан с подозрением на коронавирус. Еще двое госпитализированы в инфекционную больницу им. С.П. Боткина.

Как объясняли власти Санкт-Петербурга, в пансионате «Заря» будут размещать здоровых людей, которые должны пройти карантин в целях профилактики COVID-19. Пансионат готов принять около 300 человек и развернуть еще 200 мест при необходимости.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы проводимых полицией ежедневных патрулях для выявления детей на улицах в период проведения профилактических мероприятий. Эти данные правоохранители опровергли, напомнив, что за распространение заведомо ложной общественно значимой информации грозит ответственность.

Также власти Санкт-Петербурга предупреждали жителей об участившихся случаях мошенничества. Так, злоумышленники совершают поквартирные обходы под предлогом борьбы с распространением коронавируса, их цель — попасть в квартиру к жертве. Горожан просят проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях в полицию.

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