Полиция Петербурга опровергла данные соцсетей о рейдах по детям на улицах

Полиция Петербурга опровергла распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы организованных правоохранителями рейдов для выявления на улицах и в общественных местах детей и подростков. Об этом говорится в сообщении на сайте главка полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, опубликованном в четверг, 26 марта.

«В социальных сетях появилась информация о том, что «с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий», — отметили правоохранители.

Эта информация ложная, подчеркнули в полиции. Подобные сообщения выявлены в соцсетях других регионов и также опровергнуты правоохранителями.

В полиции напомнили об ответственности за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на улучшение.

В России по состоянию на 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 487,4 тыс. случаев заболевания, скончались более 22 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.