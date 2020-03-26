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Эпидемиолог назвал лучшие препараты для дезинфекции от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В условиях распространения коронавируса для дезинфекции эффективнее всего применять хлорсодержащие препараты. Ими нужно обрабатывать в первую очередь кнопки лифта, перила и дверные ручки, рассказал в четверг, 26 марта, заместитель главного врача по эпидемиологии Ильинской больницы в Подмосковье Олег Гамов.

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В больнице поверхности каждые два часа протирают салфетками, смоченными в растворе, цитирует его РЕН ТВ.

Чем чаще проводится обработка — тем лучше. В домах ее стоит делать хотя бы два раза в день.

Ранее 26 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия может справиться с коронавирусом даже раньше, чем через три месяца, хотя в некоторых странах прогнозируют долгую войну с инфекцией.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 486,3 тыс. случаев заболевания, скончались более 22 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

коронавирус

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