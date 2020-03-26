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В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Превентивные меры, введенные Россией для замедления распространения коронавируса, действуют на опережение и полностью соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты» 26 марта.

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«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.

Как пишет «Газета.ру», Вуйнович добавила, что «Россия находится на шаг впереди перед эпидемией».

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в России были введены экстренные меры. В частности, с 27 марта будет приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, которыми вывозят россиян на родину. Временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в страну для них.

Во всех регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья ранее в этот день расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения COVID-19.коронавирус

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, россиянам предписано соблюдать домашний режим. Руководителям компаний рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

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