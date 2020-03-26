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Власти Петербурга ограничат вход в рестораны, парки и церкви

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Власти Санкт-Петербурга ввели в городе дополнительные меры защиты от коронавирусной инфекции на объявленную нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Документ опубликован на сайте городской администрации.

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Помимо мер, введенных ранее, ограничивается посещение ресторанов, парков и религиозных учреждений.

Объекты розничной торговли также будут закрыты, за исключением аптек, продовольственных магазинов и автозаправок. Общепит будет работать только на доставку заказов частным лицам, предприятиям и в гостиничные номера.

Доступ в религиозные учреждения разрешен только служителям.

В список закрытых парков вошли Летний и Михайловский сады, ЦПКиО имени Кирова, Приморский и Московский парки Победы, Екатерининский и Александровский парки в Пушкине, парки Петергофа.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал дополнительные ограничения в городе во время нерабочей недели. По его словам, они коснутся общепита, парков и торговых точек, не продающих товары первой необходимости.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

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