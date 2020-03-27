В ФАС допустили сложности с импортом товаров из-за закрытия границ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о возможных затруднениях импорта в Россию из-за закрытия границ. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на брифинге в Москве.

«Конечно, мы понимаем, что могут возникать затруднения из-за закрытости границ, как с Китаем сегодня на Дальнем Востоке, с Европой», — сказал он.

Однако глава ФАС добавил, что запасов товаров на складах на данный момент достаточно, чтобы удовлетворить спрос, повышение которого ожидается на следующей неделе.

«Ни в ближайшую неделю, ни в ближайшие месяцы или сколько там нам предстоит бороться с этой коронавирусной инфекцией, мы не ожидаем никаких особых проблем, связанных с дефицитом продовольственных товаров», — резюмировал он.

В ходе брифинга Артемьев также заверил, что в наличии аптечных сетей России имеется необходимое количество противовирусных препаратов. И хотя ФАС наблюдает дефицит медицинских масок в регионе, в ближайшее время эта ситуации должна разрешиться.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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