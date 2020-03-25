ФАС получила более 600 обращений россиян о росте цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила более 600 обращений от граждан о росте цен на ряд товаров.

Они содержат информацию о возросшей стоимости продуктов питания и средств защиты от вирусов, а также факты отсутствия в отдельных торговых сетях ряда социально значимых продуктов.

«Всего с 17 по 24 марта 2020 года только в центральный аппарат ФАС России поступило более 600 обращений граждан», — сказали ТАСС в ведомстве в среду, 25 марта.

Больше всего россиян волнуют изменения цен на гречневую крупу, рис, сахар-песок, мясо и пр., а также туалетную бумагу. Самыми активными были жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также обращения поступали из Кемеровской, Белгородской, Самарской и Томской областей.

В ведомстве подчеркнули, что с 22 марта антимонопольная служба и ее территориальные органы занимаются ежедневным мониторингом цен на социально значимые продукты питания.

Все поступившие обращения ФАС рассматривает в пределах установленных полномочий. При обнаружении значительных изменений цены, ведомство проанализирует их обоснованность. В случае нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры.

Ранее в среду российский вице-премьер Юрий Борисов призвал граждан не паниковать и не «скупать гречку» в условиях распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки, 2 пациента скончались, 29 человек вылечились.

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