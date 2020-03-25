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Минсельхоз зафиксировал снижение цен на овощи в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На минувшей неделе цены на овощи в России снизились. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Так, по данным министерства, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на картофель 23 марта составила 10,49 руб./кг (без НДС), что ниже показателя предыдущей недели на 0,2%. Средняя стоимость моркови снизилась на 4,6% до 13,52 руб./кг, огурцов — на 6,7% до 93,88 руб./кг, томатов — выросла на 0,5% до 143,36 руб./кг», — говорится в публикации министерства от 24 марта.

По данным, которыми располагает Минсельхоз, на март 2020 года урожай тепличных огурцов составляет 142 тыс. т — это на 42% выше уровня прошлого года. Кроме того, запасы томатов достигли 52,5 тыс. т (+17,7%), прочих зеленых культур — 3,9 тыс. т (+39,2%).

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В этом году министерство ожидает рекордный объем производства тепличных овощей. Предполагается, что удастся добиться результата в 1,25 млн тонн и превзойти показатель 2019 года на 6,1%.

24 марта Минсельхоз заявил о начале снижения спроса на макароны и крупы в России. Отмечается, что обстановка на продовольственном рынке сейчас остается стабильной и дефицита продукции нет.

20 марта Минсельхоз оценил объем товарных запасов сахара в России. По прогнозам ведомства, его хватит до февраля 2021 года для обеспечения внутреннего рынка.

17 марта Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита. В ведомстве подчеркнули, что подобные прогнозы могут привести к нарушениям закона о защите конкуренции.

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