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Шеф-повар рассказал о рецептах приготовления гречки

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Шеф-повар, эксперт по здоровому питанию, телеведущий Сергей Синицын рассказал о том, что приготовить из запасов гречки, чтобы она не наскучила. Рекомендации повар дал в интервью радио Sputnik.

По его словам, самый простой способ разнообразить крупу — добавить к ней различные масла: розмарин, тимьян и базилик позволит изменить вкус блюда. Также шеф-повар порекомендовал отталкиваться при приготовлении не от рецепта, а от желаемого результата.

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Так, можно приготовить гречневые котлеты с яйцом, сделать смузи с добавлением гречневой крупы, добавить к крупе тмин или семена укропа, чтобы получить вкус в стиле русской кухни. Для любителей гречки, которые хотели бы попробовать другой вкус, в магазинах есть зеленая гречка.

Также Синицын отметил, что больше вариантов использования получится, если превратить гречку в муку. Для этого ее можно досушить в духовке (если она не досушена) при температуре 60 градусов с приоткрытой дверцей, а затем перемолоть в кофемолке или специальной электрической мельнице.

Ранее сообщалось, что в России на фоне распространения нового коронавируса с полок магазинов быстро исчезла гречка. Кроме того, компания Zewa 21 марта сообщила о росте спроса на туалетную бумагу на 40%.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались почти 19 тыс. человек.

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