ФАС заявила об отсутствии дефицита противовирусных препаратов в России

Противовирусные препараты есть в наличии аптечных сетей России. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Жизненно важные препараты — во-первых, препараты противовирусные, они все есть в наличии в аптечных сетях, мы проверяем. Они есть в запасе, в достаточном количестве», — сказал он.

Вместе с тем в ФАС наблюдают дефицит медицинских масок в регионе, однако в ближайшее время эта ситуации должна разрешиться.

Кроме того, цены на тесты и медицинское оборудование, которые необходимы для выявления и лечения коронавируса, находятся сейчас под контролем Министерства здравоохранения России и ФАС.

«Всё, что касается медицинских услуг, — [приковано] повышенное внимание. Вся цепочка, связанная с наличием необходимого оборудования, тестирующих полосок, различных других тест-систем, — всё, что нужно для борьбы с заболеваемостью, находится под контролем и Минздрава, и нас», — заявил Артемьев.

На этой неделе исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина опровергла дефицит парацетамола в московских аптеках.

17 марта Всемирная организация здравоохранения порекомендовала при лечении коронавируса воздержаться от приема лекарств, содержащих ибупрофен, отдавая предпочтение парацетамолу.

Днем ранее, 16 марта, стало известно, что в России из-за распространения коронавируса вырос спрос не только на медицинские маски, но и на защитные очки и респираторы.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились.

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