Прямой эфир
Сюжет:

ФАС заявила об отсутствии дефицита противовирусных препаратов в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противовирусные препараты есть в наличии аптечных сетей России. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Жизненно важные препараты — во-первых, препараты противовирусные, они все есть в наличии в аптечных сетях, мы проверяем. Они есть в запасе, в достаточном количестве», — сказал он.

Вместе с тем в ФАС наблюдают дефицит медицинских масок в регионе, однако в ближайшее время эта ситуации должна разрешиться.

Фонд без помощи: благотворительные структуры не досчитались миллионов
Организации теряют из-за пандемии объемы сборов и сокращают свои программы

Кроме того, цены на тесты и медицинское оборудование, которые необходимы для выявления и лечения коронавируса, находятся сейчас под контролем Министерства здравоохранения России и ФАС.

«Всё, что касается медицинских услуг, — [приковано] повышенное внимание. Вся цепочка, связанная с наличием необходимого оборудования, тестирующих полосок, различных других тест-систем, — всё, что нужно для борьбы с заболеваемостью, находится под контролем и Минздрава, и нас», — заявил Артемьев.

На этой неделе исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина опровергла дефицит парацетамола в московских аптеках.

17 марта Всемирная организация здравоохранения порекомендовала при лечении коронавируса воздержаться от приема лекарств, содержащих ибупрофен, отдавая предпочтение парацетамолу.

Днем ранее, 16 марта, стало известно, что в России из-за распространения коронавируса вырос спрос не только на медицинские маски, но и на защитные очки и респираторы.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский препарат сократит пребывание пациентов с COVID-19 на ИВЛ
РФПИ заявил об изучении возможности удаленного измерения температуры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020