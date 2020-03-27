Фонд без помощи: благотворительные структуры не досчитались миллионов

Из-за эпидемии нового коронавируса благотворительные фонды фиксируют резкое падение сборов. Самые крупные из них в марте не досчитались десятков миллионов рублей. Сокращаются и пожертвования от организаций, и количество частных перечислений. Кроме того, отменяются благотворительные мероприятия. Из-за этого фонды уже начали сворачивать свои программы. Последняя надежда — на правительство России, совместное обращение к которому направили 62 НКО. В числе предлагаемых мер поддержки: мораторий на налоговые проверки сроком на три месяца, отсрочка по арендным платежам и уменьшение страховых взносов.

Стремительное падение

Состояние беспокойства в обществе, обусловленное распространением COVID-19, а также последующий переход многих на удалённую работу сказались на состоянии дел благотворительных организаций. Их сборы существенно падают.

— В первую неделю марта «Русфонд» собрал 21 млн рублей, во вторую — 19 млн, а в третью — 16 млн, — рассказал «Известиям» его президент Лев Амбиндер.

Как пояснили в фонде, всего по итогам марта ожидается сумма сбора около 80 млн рублей, тогда как в марте прошлого года собрали 112 млн. То есть потери могут достигнуть порядка 30 млн. В организации надеются, что ситуация еще может выправиться, поскольку иногда в короткие сроки удается получить крупное пожертвование, равносильное потере сотне мелких.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У фонда «Подари жизнь» на прошлой неделе посещаемость сайта упала на три тысячи пользователей, а значит, и переходы к платежной форме для пожертвований уменьшились. ОН собрал за февраль и март на девять миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

И «Русфонд», и «Подари жизнь» отмечают резкое падение числа банковских и смс-пожертвований. Люди стали отказываться от рекуррентных ежемесячных платежей (автоплатежей с банковского счета), поделилась председатель благотворительного фонда «Настенька» Джамиля Алиева.

Онлайн не сработает

Многие сейчас надеются на помощь бизнеса, но и тут уверенности нет.

— Большой удар может нанести уход даже части корпоративных доноров. Можно прогнозировать, что это произойдет, ведь у компаний возникают огромные проблемы в связи с эпидемией, — прокомментировала Джамиля Алиева.

По словам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, компании сейчас закрывают благотворительные программы, чтобы самим как-то выжить.

— По нашим прогнозам, в нынешнем году по направлению бизнеса мы соберем минимум на 80 млн рублей меньше, чем планировали, — заключила Екатерина Шергова.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев

Кроме того, на падении пожертвований сказался обрыв коммуникаций. Большое влияние на сборы оказывает отмена массовых мероприятий, а поступления от них составляют существенную долю в бюджете организации, отметила директор фонда помощи хосписам «Вера» Анна Скоробогатова. Так, был отменен масштабный благотворительный гала-концерт Viva la Vita, намеченный на 6 апреля в Большом Театре. С продажи билетов на него фонд «Подари жизнь» рассчитывал собрать более 20 млн рублей.

Сейчас благотворительным организациям наряду с обычными офисами приходится уходить в интернет.

— Мы разрабатываем новые форматы взаимодействия с партнерами и благотворителями в условиях вынужденной изоляции, чтобы продолжать финансирование программ и проектов, — рассказала Анна Скоробогатова.

Горе-пандемия

Коронавирус повлиял не только на падение сборов, но и в целом на функционирование системы благотворительности.

— Приостановлены поездки наших подопечных за границу — на плановые операции в Италию, Испанию, Великобританию. Под вопросом остаются поездки на операции в Москву из регионов, — отметил Лев Амбиндер.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Еще одно ощутимое последствие пандемии — нехватка донорской крови, рассказали в фонде «Подари жизнь». Доноров на станциях и в отделениях переливаний крови становится всё меньше. Люди переходят на удаленную работу, стараются не выходить из дома. По словам Екатерины Шерговой, врачи уже это заметили и обратились к гражданам с просьбой по возможности не переставать сдавать кровь. Пообещали, что предприняли все меры безопасности для доноров.

Жизнь многих благотворительных организаций осложнило и отсутствие в продаже медицинских масок. Представитель «Подари жизнь» рассказал «Известиям» о том, что им приходится самим искать данные изделия. А сейчас это практически невыполнимая задача.

Надежда не умирает

20 марта ассоциация cоциально-ориентированных НКО «Благотворительное собрание «Все вместе» направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по поддержке российских некоммерческих организаций. Обращение подписали 62 НКО.

В числе предлагаемых мер: мораторий на налоговые проверки сроком на три месяца, отсрочка по арендным платежам, освобождение от уплат страховых взносов. Все это поможет восполнить потери, связанные с пандемией.

Свои предложения по мерам поддержки НКО правительству подготовила и Общественная палата РФ. Здесь также обозначены налоговые каникулы по арендным платежам с 30 до 15%.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Надеюсь, нас поддержат. Подопечные благотворительных фондов не перестали болеть, ждать дорогостоящую операцию или другое лечение. Их болезни не могут взять выходной из-за коронавируса. А между тем пожертвования сейчас сокращаются и будут сокращаться, — заключила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, политолог Екатерина Курбангалеева.

По ее словам, сейчас у фондов появилась надежда на поддержку, поскольку 26 марта на встрече с предпринимателями президент России Владимир Путин не исключил принятия дополнительных мер для НКО, занимающихся работой по оказанию помощи людям, испытывающим трудности из-за ситуации с пандемией. Организации надеются, что их пожелания будут услышаны.