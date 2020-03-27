Российский препарат сократит пребывание пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Ученые лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова в Санкт-Петербурге предложили лечить осложнения на легкие от COVID-19 с помощью нового препарата. Это поможет сократить срок пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких у тяжелобольных.

Препарат относится к группе легочных сурфактантов, первоначально создан из легких крупного рогатого скота для спасения глубоко недоношенных детей. С самим вирусом он не борется, зато с его помощью можно справиться с осложнениями и значительно снизить смертность от коронавирусной пневмонии.

«Когда больному вводят легочный сурфактант, аппарат ИВЛ ему нужен в течение шести суток. Без препарата — 26 суток. Смертность пациентов с тяжелыми поражениями легких он снижает с 80% до 15,4%», — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова Олег Розенберг.

По словам ученого, субстанция приближена по своему составу к тому веществу, что есть в здоровом легком человека. Поэтому при ее введении ускоряется работа макрофагов (клеток, которые борются с инфекцией) и начинают лучше функционировать реснички в бронхах, которые очищают их от пыли и загрязнений, защищают от повреждения физическими и химическими агентами.

На данный момент центр сейчас делает дополнительные закупки, готовясь к поступлению пациентов с осложнениями от коронавируса в виде тяжелой пневмонии. Врачи и ранее применяли препарат при лечении осложнений на легкие, и он доказал свою эффективность. Однако, как отметил проректор по клинике Читинской медицинской академии Константин Шаповалов, называть препарат панацеей будет ошибкой. Целесообразность его применения при COVID-19 нужно доказать опытным путем.

«Для больных с коронавирусом необходима комплексная терапия, направленная на протезирование функций легких, деинтоксикацию организма, предупреждение осложнений», — добавил он.

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