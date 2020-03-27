Легкое вдыхание: в Петербурге научились сокращать пребывание на ИВЛ

Петербургские ученые предлагают лечить осложнения от COVID-19 с помощью отечественного препарата, созданного из легких крупного рогатого скота для спасения глубоко недоношенных детей. С самим коронавирусом он не борется, только с осложнениями в виде тяжелой пневмонии. Введение субстанции позволяет резко сократить срок пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких. В нынешней ситуации наиболее интересен опыт применения этой разработки во время вспышки гриппа A/H1N1 в 2009-2010 годах.

Помочь дышать

Ученые лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова разработали, испытали и апробировали препарат группы легочных сурфактантов, резко снижающий смертность от тяжелых поражений легких, вызванных разными причинами. Разработчики и практикующие врачи уверены, что новинка поможет уменьшить число летальных исходов среди пожилых людей с осложнениями от COVID-19, что резко уменьшит потребность тяжелых пациентов в аппаратах ИВЛ и ЭКМО.



— Когда больному вводят легочный сурфактант, аппарат ИВЛ ему нужен в течение шести суток. Без препарата — 26 суток. Смертность пациентов с тяжелыми поражениями легких он снижает с 80% до 15,4%, — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова Олег Розенберг.

Субстанция, по словам ученого, приближается по своему составу к тому веществу, что есть в здоровом легком человека. Поэтому при ее введении ускоряется работа макрофагов (клеток, которые борются с инфекцией) и начинают лучше функционировать реснички в бронхах, которые очищают их от пыли и загрязнений, защищают от повреждения физическими и химическими агентами.

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Препарат представляет собой эмульсию с частицами в 0,5–0,2 микрона и имеет большую абсорбирующую поверхность. Он действует так, что патогенные вирусы и бактерии становятся заметными для макрофагов. Ряд крупных белков исходной субстанции удаляется, чтобы не спровоцировать иммунный ответ. Но, попадая к человеку, он стимулирует выработку аналогичных белков самим организмом. Тем самым сурфактант поддерживает дыхательные функции и препятствует образованию в легком пациента фиброзной ткани.

Перед введением сурфактанта врач совершает маневр открытия легких, «продувая» их под повышенным давлением так, чтобы в тех местах, где легкое слиплось, оно раскрылось. У пациента увеличивается объем дыхания, растет содержание кислорода в крови.

Дальше вводят препарат. Он восстанавливает структуру и функцию легких, поглощая вирусы и бактерии, снимая воспаление и блокируя выброс цитокинов, усиливающих воспаление.

Процедуру раскрытия легких выполняют каждые четыре часа, а субстанцию вводят два раза в сутки на протяжении двух-трех дней.

От новорожденных — к взрослым

Фундаментальные исследования по созданию легочных сурфактантов начались в 1959 году и были нацелены на спасение глубоко недоношенных детей, неспособных дышать самостоятельно. С 1980 года они уже шли по всему миру: в Японии, США, Италии, Германии и СССР (России).



В 1990–1998 годах в Центре им. А.М. Гранова под руководством Олега Розенберга был создан препарат «Сурфактант-БЛ». Он прошел апробацию и применяется на практике при лечении пациентов с различными заболеваниями легких во многих клиниках России, Белоруссии и Молдавии — в частности. в петербургской Боткинской больнице, НМИЦ им. В.А. Алмазова, клинике Военно-медицинской академии им. Кирова, перинатальном центре Тюмени.



На данный момент в мире создано около десяти легочных сурфактантов, пять из которых — два синтетических и три природных — проходили клинические испытания для лечения взрослых. Но лишь один российский препарат показал свою эффективность и разрешен для лечения не только новорожденных с незрелыми легкими, но и взрослых с тяжелыми поражениями этих органов в результате ожогов, травм, тяжелых пневмоний вирусной и бактериальной природы, а также при туберкулезе.

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— Созданный в лаборатории медицинской биотехнологии нашего центра сурфактант эффективен не против коронавируса, он предупреждает развитие осложнений в форме тяжелых пневмоний при респираторном дистресс-синдроме (жизнеугрожающем воспалительном поражении легких. — «Известия»), — пояснил замдиректора по научной работе РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова Андрей Станжевский.

Опробован при гриппе

Врачи, которые работали с субстанцией прежде, готовятся применять ее для спасения пациентов с тяжелыми пневмониями при коронавирусной инфекции, если будет такая надобность. Среди них — заместитель главного врача перинатального центра Тюмени Марина Швечкова. По ее словам, в сегодняшней ситуации наиболее интересен опыт применения «Сурфактанта-БЛ» при гриппе A/H1N1 в 2009–2010 годах. Тогда его использовали в акушерстве для тяжелых пациентов с признаками дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).



— Препарат вводили или ингаляционно, или через интубационную трубку, если пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Он помогал поддерживать альвеолу в расправленном состоянии, восстанавливать альвеолоциты. Все наши 15 пациенток выжили, летальных исходов не было. Мне кажется, это большая победа, — поделилась личным опытом Марина Швечкова.

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По ее словам, центр сейчас делает дополнительные закупки, готовится к поступлению пациентов с осложнениями коронавируса в виде тяжелой пневмонии. Марина Швечкова подчеркнула, что пациенты с коронавирусной инфекцией умирают не от самого патогена, а от острого респираторного дистресс-синдрома — появления гиалиновых мембран, замещения легочной ткани фиброзной.



Эффективность препарата, по ее наблюдениям, связана со сроками его введения. Если он поступает в организм сразу, купировать дыхательную недостаточность докторам удается в течение двух суток. В более тяжелых случаях, если пациент находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), это сложнее, но эффект, по ее словам, и в этом случае однозначно есть.

В ручном режиме

Заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин применяет препарат уже более 20 лет при осложнениях со стороны дыхательной системы после операций на сердце для предотвращения развития дыхательной недостаточности. Он вылечил таким образом более 200 больных.



— Накопленный опыт позволяет нам предполагать, что при коронавирусной инфекции отечественный сурфактант также должен помочь пациентам и снизить смертность от тяжелых пневмоний и поражений легких, — заявил он «Известиям», сославшись на имеющийся в России опыт использования сурфактанта для лечения тяжелых пневмоний, вызванных осложнением гриппа A/H1N1 в 2009 и 2015 годах.

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И все же панацеей этот препарат назвать нельзя, отметил завкафедрой анестезии и реаниматологии, проректор по клинике Читинской медицинской академии Константин Шаповалов.

— Для больных с коронавирусом необходима комплексная терапия, направленная на протезирование функций легких, деинтоксикацию организма, предупреждение осложнений, — прокомментировал он.

Кроме того, с позиций доказательной медицины применять сурфактанты сложно, так как они испытаны на малом количестве пациентов, считает эксперт.