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Поражение легких COVID-19 показали на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Специалисты из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека.

Для создания 3D-модели использовалась рентгенография реального человека, сообщает издание Komonews.

На видео изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Врачи не исключают, что после такого поражения пациент не сможет оправиться полностью.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 27 марта, в мире заболели более 525 тыс. человек, умерли почти 24 тыс.

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