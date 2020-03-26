В Германии зафиксирован самый высокий скачок смертности от COVID-19

За сутки число случаев заражений коронавирусной инфекцией в Германии выросло до 37 011 человек, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на собственный анализ сведений, поступивших из федеральных земель ФРГ.

По данным канала, за сутки скончались 203 пациента, что на 50 человек больше, чем за предыдущие сутки. Это самый высокий показатель смертности в Германии с момента начала регистрации летальных исходов.

25 марта, в ходе пресс-конференции, глава института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил, что Германия находится на пороге эпидемии. По его словам, число пациентов с коронавирусом в ближайшее время будет увеличиваться.

Вилер призвал рационально использовать тест-системы, отметив, что в стране их не так много, чтобы «применять их бесцельно».

17 марта в институте Роберта Коха заявили, что вспышка COVID-19 продлится два года, при этом каждый пятый случай заражения будет тяжелым.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала сограждан, что коронавирусом могут заболеть до 70% населения. В связи с этим она призвала жителей страны к «сплоченности и благоразумию».