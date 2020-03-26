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В Германии зафиксирован самый высокий скачок смертности от COVID-19

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Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
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За сутки число случаев заражений коронавирусной инфекцией в Германии выросло до 37 011 человек, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на собственный анализ сведений, поступивших из федеральных земель ФРГ.

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По данным канала, за сутки скончались 203 пациента, что на 50 человек больше, чем за предыдущие сутки. Это самый высокий показатель смертности в Германии с момента начала регистрации летальных исходов.

25 марта, в ходе пресс-конференции, глава института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил, что Германия находится на пороге эпидемии. По его словам, число пациентов с коронавирусом в ближайшее время будет увеличиваться.

Вилер призвал рационально использовать тест-системы, отметив, что в стране их не так много, чтобы «применять их бесцельно».

17 марта в институте Роберта Коха заявили, что вспышка COVID-19 продлится два года, при этом каждый пятый случай заражения будет тяжелым.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала сограждан, что коронавирусом могут заболеть до 70% населения. В связи с этим она призвала жителей страны к «сплоченности и благоразумию».

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