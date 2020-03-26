Правительство Сербии попросило помощи у России в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии запросило помощи у России в борьбе с коронавирусом.Об этом 26 марта сообщил телеканал РТС.

Отмечается, что Белград попросил помощь в рамках межправительственного соглашения в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Соответствующий запрос направило министерство внутренних дел Сербии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 520 тыс. случаев заболевания, скончались более 23,5 тыс. человек. В России 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

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