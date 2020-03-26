В Москве проверят родственников госпитализированных с подозрением на пневмонию

С 27 марта в Москве начнут проверять родственников госпитализированных с подозрением на пневмонию. Об этом 26 марта заявила заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова.

«С завтрашнего дня мы будем брать тест на коронавирус у всех родственников тех людей, которые эвакуируются в больницу с подозрением на пневмонию, а родственники их остаются дома. Потому что мы боимся, что это тоже может быть дополнительным очагом инфекции», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ракова отметила, что после того, как регионы получили право на проведение лабораторных исследований, в Москве открылись девять лабораторий, в которых проводится около четырех тысяч исследований в сутки. В ближайшие недели планируется увеличить мощности до 13 тыс. в сутки.

Также столичные власти намерены увеличить коечный фонд исключительно для больных коронавирусом. С 27 марта к уже ранее открытым больницам переходит 15-я многопрофильная больница, в которой 1,3 тыс. коек.

«В любом случае готовим дополнительные резервные мощности, которые можем развернуть в любой момент <...> До середины апреля сделаем еще где-то 700 коек и к концу апреля примерно такое же количество», — добавила она.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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