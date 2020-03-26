Гарантированный расход: поможет ли мировой экономике антикризисный план США

Беспрецедентных мер помощи, подготовленных властями США, хватит лишь на короткую перспективу , уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя выделенные $2 трлн помогут поддержать замедляющуюся экономику, рецессии в Америке избежать уже не удастся . Самой эффективной мерой будет раздача денег населению, поскольку они быстро попадут в реальный сектор, объяснили аналитики. Они предупредили, что действие поддержки проявится с лагом в несколько месяцев и за это время станет понятно, по какому варианту — китайскому или итальянскому — развивается ситуация с коронавирусом в США. Побочным эффектом правительственной помощи станет рост бюджетного дефицита США.

$1,2 тыс. в руки

США потратят $2 трлн на помощь своей экономике, уже сильно пострадавшей от коронавируса . Палата представителей проголосовала за этот план, а Белый дом заручился одобрением сената, сообщают американские СМИ. Верхняя палата даст свой вердикт к утру 26 марта по московскому времени, затем документ должен подписать Дональд Трамп.

сша Фото: REUTERS/Mike Segar

Окончательный вариант законопроекта еще дорабатывается, но общий контур антикризисных мер понятен. Правительственная помощь в первую очередь предназначена населению, а также малому и среднему бизнесу. Малообеспеченные граждане получат единовременно по $1,2 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка. Также предполагается значительно увеличить выплаты людям, оставшимся без работы или переведенным на неполный трудовой день.

Небольшие предприятия смогут взять дешевые кредиты. В первую очередь поддержку получит бизнес, потерявший большую часть клиентов. Правительство США также предоставит помощь компаниям, чтобы те не увольняли сотрудников, даже если им на какое-то время придется свернуть деятельность.

— Уровень этих инвестиций соответствует военному времени , — прокомментировал инициативу лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что неоднократно обсуждал с президентом Дональдом Трампом антикризисный план и тот готов его подписать. Власти США надеются, что отдача составит до $4 трлн.

сша Министр финансов США Стивен Мнучин Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Некоторые параметры уже известны , рассказал ведущий аналитик по международным рынкам «Открытие Брокер» Алексей Корнилов: $250 млрд пойдут на прямые выплаты гражданам, $350 млрд — малому бизнесу, $250 млрд — на пособия по безработице и $500 млрд — на кредитование пострадавших предприятий.

На новостях о том, что соглашение, о котором стороны долго не могли договориться, становится реальностью, фондовый рынок США рванул вверх. Во вторник он показал лучший результат с 1933 года — основные индексы прибавили по 10–11%.

До этого переломить падение не удавалось даже Федеральной резервной системе (ФРС), которая дважды с начала года снижала ставку (до 0–0,25%) и начала помогать ликвидностью рынку. На этой неделе, например, она купит казначейские бумаги на $375 млрд и ипотечные облигации на $250 млрд.

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Но на новостях о приближающейся рецессии и трудностях в разных секторах экономики рынки стремительно падали. За последний месяц американский Dow Jones потерял 27% капитализации. По оценке крупнейших инвестбанков США Goldman Sachs и Morgan Stanley, ВВП США во II квартале может сократиться на 25–30%.

Увеличат дефицит

Пока текст с пакетом стимулов не выложен в открытый доступ, трудно оценить его действенность, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Но они солидарны, что в краткосрочной перспективе эти меры, безусловно, принесут пользу.

Самой популярной и эффективной мерой будет раздача средств налогоплательщикам , полагает главный аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. Она также позитивно оценивает запрет предприятиям, контролируемым правительственными чиновниками, получать госпомощь. Если ситуация с COVID-19 в США пойдет по китайскому сценарию, когда приостановка предприятий длится недолго, этих мер хватит, резюмировала Елизавета Наумова. Итальянский же сценарий потребует дополнительных мер.

Отдачу от плана поддержки экономики можно будет видеть не сразу, потому что фискальные меры действуют с лагом в несколько месяцев , сказал главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По его словам, они позволят сдержать экономический спад в США, но не предотвратят рецессию, поскольку основной удар пришелся на сектор услуг, доля которого в ВВП составляет 80%.

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— Антикризисный план обязательно позитивно отразится на остальных странах, поскольку США играют одну из ключевых ролей в мировой экономике. А покупка ФРС облигаций с инвестиционным рейтингом ВВВ позволит капиталу не так сильно опасаться за более спекулятивные долговые бумаги, к которым относится большинство облигаций развивающихся стран, — отметил руководитель инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба.

Правда, у фискальных инициатив, подготовленных США, будет и побочный эффект. Чрезвычайные меры позволят смягчить ущерб экономике, но стимулы, скорее всего, окажут давление на уровень долга, поскольку правительство увеличит бюджетный дефицит, предупредили аналитики Moody’s.

Действия ФРС способствуют наращиванию долга и поиску возможностей для более доходных инвестиций, отметил глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нил Маккиннон. По его словам, росту бирж в начале года способствовала ситуация, в которой ликвидность, вливаемая на рынки Федрезервом, оставалась внутри финансовой системы и не попадала в реальную экономику.

В среду к 20:00 мск европейские индексы прибавили 2–4,5%. S&P 500 вырос на 3%, Dow Jones — на 4%. Индекс Мосбиржи завершил торги 1,5%, РТС — ростом на 1,7%.