Следующая неделя в Молдавии будет нерабочей

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение объявить следующую неделю в стране нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг, 26 марта, премьер-министр республики Ион Кику.

«Нерабочими для сотрудников бюджетной сферы объявляются дни с 30 марта по 5 апреля», — приводит его слова ТАСС.

По словам главы молдавского правительства, распространение коронавируса в стране происходит быстрее, чем ожидалось.

«Динамика роста говорит нам о том, что если мы будем продолжать так, то к 10 апреля будем иметь 2 тыс. инфицированных. Это предельная нагрузка для нашей системы здравоохранения», — подчеркнул он.

По данным Worldometers, в Молдавии на данный момент зафиксировано 177 случаев заражения вирусом, один из них летальный.

25 марта президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам предписано соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

Первые сообщения о коронавирусе SARS-CoV-2 появились в конце декабря прошлого года. Очагом заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, стал китайский город Ухань. За несколько месяцев инфекция охватила более 190 стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта.