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В Италии более 600 человек погибли от коронавируса за сутки

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Фото: Global Look Press/Beppe Bedolis/Ropi
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В Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 662 человека. Общее число жертв инфекции составило 8165, сообщает в четверг, 26 марта, агентство Ansa.

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«В Италии после заражения коронавирусом было вылечено 10 361 человек, что на 999 больше, чем вчера», — отмечается в сообщении. Эти данные предоставил департамент гражданской защиты Италии.

Всего в стране в настоящее время насчитывается 62 013 зараженных коронавирусом. За сутки прирост составил 4492 человека.

23 марта в Италии зафиксировали снижение смертности от коронавируса, хотя ранее в марте республика обогнала по числу погибших Китай.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 510 тыс. человек, умерли более 23 тыс. человек.

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