В городах Италии прозвучал гимн РФ после доставки гуманитарной помощи
Российский гимн прозвучал на улицах нескольких итальянских городов после доставки гуманитарной помощи из РФ. Видео публикует телеканал РЕН ТВ.
Таким образом, жители республики поблагодарили Россию за то, что к ним прибыли вирусологи и эпидемиологи, которые привезли с собой еще и медицинское оборудование, которое поможет европейской стране бороться с распространением коронавируса.
Сейчас Италия — одна из самых горячих точек ЕС по ситуации с коронавирусной инфекцией. В стране введен тотальный карантин, ограничено движение общественного транспорта и приостановлено проведение различных массовых мероприятий.
22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.
В течение следующих двух дней, с 23 по 25 марта, в Италию прилетело 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и специалистов-медиков.
На текущий момент российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, откуда им и предстоит бороться с коронавирусом. В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова положительно восприняла новости о радостных итальянцах, которые приветствуют помощников из России.
По данным Worldometer на 26 марта, в Италии зарегистрировано 74,3 тыс. заразившихся коронавирусом. 7,5 тыс. человек скончались.
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