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В городах Италии прозвучал гимн РФ после доставки гуманитарной помощи

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Фото: ТАСС/Министерство Обороны РФ
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Российский гимн прозвучал на улицах нескольких итальянских городов после доставки гуманитарной помощи из РФ. Видео публикует телеканал РЕН ТВ.

Таким образом, жители республики поблагодарили Россию за то, что к ним прибыли вирусологи и эпидемиологи, которые привезли с собой еще и медицинское оборудование, которое поможет европейской стране бороться с распространением коронавируса.

Сейчас Италия — одна из самых горячих точек ЕС по ситуации с коронавирусной инфекцией. В стране введен тотальный карантин, ограничено движение общественного транспорта и приостановлено проведение различных массовых мероприятий.

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22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В течение следующих двух дней, с 23 по 25 марта, в Италию прилетело 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и специалистов-медиков.

На текущий момент российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, откуда им и предстоит бороться с коронавирусом. В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова положительно восприняла новости о радостных итальянцах, которые приветствуют помощников из России.

По данным Worldometer на 26 марта, в Италии зарегистрировано 74,3 тыс. заразившихся коронавирусом. 7,5 тыс. человек скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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