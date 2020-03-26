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Китайский предприниматель передал России 1 млн медицинских масок

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Фото: Global Look Press/MIT Russia
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Самолет Военно-космических сил (ВКС) России доставил из Китая более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса SARS-CoV-2, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу бизнесмен подчеркнул, что он был тронут помощью, оказанной Китаю в период обострения эпидемиологической ситуации.

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Джек Ма поблагодарил Шойгу за оказанную поддержку и пообещал предоставлять и дальше свою помощь в знак глубокого уважения и дружеских отношений с главой российского военного ведомства.

Министр обороны РФ также поблагодарил его в ответ.

«Вы являетесь настоящим другом нашей страны! Мы признательны за Ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом. Я не только ценю наши дружеские отношения, но и дорожу ими», — сказал Шойгу.

23 марта Китай передал России 25,5 млн индивидуальных защитных масок. Самолет Ан-124 ВКС России доставил их на аэродром Чкаловский.

Ранее 19 марта президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Стороны договорились о дальнейшей взаимопомощи и углублении взаимодействия в области медицины и разработки лекарств.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

коронавирус

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