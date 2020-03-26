СМИ сообщили о просьбе КНДР международной помощи из-за коронавируса

Пхеньян частным образом обратился к «международным контактам» с просьбой расширить в Северной Корее проведение тестов на наличие коронавируса, который приводит к заболеванию COVID-19. Об этом сообщает в четверг, 26 марта, газета The Financial Times Сhinese со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Запросы поступили в течение последних нескольких недель, газета ознакомилась с одним из этих документов», — цитирует агентство Bloomberg сообщение FT.

Не менее 590 северокорейцев прошли тестирование на коронавирус, причем все они вернулись из-за границы в январе. Их результаты — отрицательные.

КНДР закрыла свою границу в январе, на фоне нарастающей эпидемии коронавируса в Китае. По официальным данным в Северной Корее нет ни одного случая заражения, но эксперты сомневаются в возможностях этого государства достаточно точно выявлять заболевание.

9 марта Пхеньян эвакуировал иностранцев, в том числе дипломатов, в Россию. Эвакуация прошла в связи с усилением северокорейскими властями профилактики коронавируса SARS-CoV-2, осложнением которого является заболевание COVID-19.

Как сообщил Роспотребнадзор 21 марта, российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира, в том числе в КНДР. Их разработали во ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор».

В тот же день президент США Дональд Трамп направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну письмо, в котором предложил помочь в борьбе с SARS-CoV-2.

По данным сайта Worldometers на 26 марта, в Китае выявлено 81 285 случаев заражения этой инфекцией, 74 051 — выздоровели и 3 287 — умерли. В Южной Корее зарегистрировано 9 241 заразившихся, 4 144 – вылечившихся и 131 погибший.