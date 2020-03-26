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Депутат Верховной рады призвал просить помощи у России

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, в эфире телеканала NewsOne, заявил, что в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции в стране, Украине следует обратиться за помощью к России.

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«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими «стратегическими партнерами», которые нам все обещали, понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь… Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — сказал парламентарий.

Рабинович также призвал извинится перед «коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию».

Ранее Министр здравоохранения Украины Илья Емец предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране. По его словам, число жертв может быть катастрофическим.

25 марта правительство Украины ввело на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Он продлится до 24 апреля.

По данным университета Джона Хопкинса, на Украине выявлено 145 случаев заболевания. Один человек выздоровел, 5 умерли.

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