Дипломат рассказал о планах ООН выделить Украине $33 млн

Глобальный план ООН по борьбе с коронавирусом предусматривает выделение Украине $33 млн. Такие цифры привет пресс-секретарь постоянного представительства страны при Совбезе ООН Олег Николенко.

Деньги предназначены для реализации гуманитарных проектов в восточных регионах страны «по обе стороны от линии разграничения», написал дипломат в Facebook.

Речь идет о программах, касающихся учреждений здравоохранения, продовольственной безопасности, дистанционного школьного образования, а также пожилых людей и людей с инвалидностью.

22 марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что международные организации начали разработку двух планов общим бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях распространения коронавируса. В создании первого проекта участвуют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и украинский минздрав, его бюджет $38 млн. Второй касается регионов юго-востока, на него выделено $20 млн.