Собянин заявил лишь о начале распростанения коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом не пройден, страна лишь в начале. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пик, конечно, мы его не прошли. Вы можете об этом не говорить. Мы только в начале пика этого заболевания. Мы будем надеяться , что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах», — сказал он в эфире телеканала ТВЦ.

Он также выразил уверенность, что пик в Москве еще будет.

«Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен. По крайней мере, по Москве. Не знаю, как по другим регионам. Могу только догадываться», — отметил он.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 445 тыс. случаев заболевания, скончались более 19,7 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658, два пациента скончались.

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