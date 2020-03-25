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Собянин оценил состояние бизнеса в Москве на фоне коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московский бизнес неплохо справляется с эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Бизнес довольно неплохо ведет себя в связи со всей этой ситуацией. Они откликаются на наши просьбы, более того, представители бизнеса инициативно сами выступают с предложениями по выделению дополнительных лабораторных или медицинских мощностей», — сказал градоначальник в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

По его мнению, представителям столичного бизнеса необходимо выдержать экономический удар.

«Надо выдержать этот удар и при этом не переложить все свои проблемы на работников. Платить им заработную плату, не увольнять. Надо постараться, чтобы этот период времени мы все пережили. В этом и есть социальная ответственность бизнеса», — сказал Собянин.

Власти Москвы, по его словам, следят за ситуацией с бизнесом в сфере общепита, услуг, гостиничного бизнеса и так далее, так как именно по ним пришелся основной удар.

Ранее в среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Также он предложил поддержать выплатами по 5 тыс. рублей семьи, в которых дети не ходят в детский сад или ясли, и те, где родители находятся на больничном или в декрете.

С целью поддержки малого и среднего бизнеса российский президент предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам, и ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий.

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Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658, умерли два человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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