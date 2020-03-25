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Налоги для самозанятых предложили отменить до конца пандемии коронавируса

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Фото: ТАСС/dpa/Nicolas Armer
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С предложением к министру финансов отменить налог для самозанятых в России до окончания пандемии коронавируса обратился депутат Госдумы Борис Чернышев, сообщает RT.

В настоящее время доходы самозанятых из-за COVID-19 значительно сократились, но при этом они вынуждены платить налог (4 или 6%) со своих заработков, пояснил депутат.

При этом в отличии от наемных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса, добавил Чернышев.

«Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса», — сказано в тексте обращения.

Перевозка пассажиров стала лидером среди сфер, где трудятся самозанятые россияне. Об этом в понедельник, 9 марта, телеканалу RT рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Корона

Этой работой заняты 16,5% тех, кто сообщил о виде деятельности в приложении «Мой налог». Сдача квартир в аренду приносит доход 5,1% гражданам, в сфере строительства заняты 4,8% самозанятых россиян. 3,1% зарабатывают репетиторством, в маркетинге и рекламе работают 2,9% самозанятых.

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