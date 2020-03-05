В России зарегистрировались более полумиллиона самозанятых

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых, превысило 500 тыс. человек. Об этом в четверг, 5 марта сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Сейчас налоговый режим для самозанятых доступен в 23 регионах России, напомнили в ведомстве. Суммарный доход, полученный этими гражданами во всех регионах, по данным ФНС, превышает 60 млрд рублей.

Количество чеков, пробитых самозанятыми через специальное приложение «Мой налог» превысило 58 млн. Средний доход по чеку вырос и составил тысячу рублей.

В январе мэрия Москвы сообщила, что среди самозанятых жителей столицы самыми популярными сферами деятельности стали фотография, клининг и хендмейд.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, число самозанятых в Москве каждый месяц увеличивается на 15–20 тыс., а их общее количество вдвое превысило плановый показатель для города. В конце 2019 года в столице было зарегистрировано 192 тыс. самозанятых граждан.