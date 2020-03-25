На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 25 марта.

Режим будет действовать до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что его не следует путать с чрезвычайным положением, так как при ЧС граждан не ограничивают в конституционных правах, передает Strana.Ua.

Все карантинные мероприятия также продлены до 24 апреля.

Случаи заражения коронавирусом уже зафиксированы в девяти украинских регионах. Всего в стране 113 случаев, четыре летальных исхода и один выздоровевший пациент.

Ранее в среду полиция заблокировала шесть населенных пунктов в Тернопольской области Украины, чтобы не допустить распространения коронавируса. В регионе умерший от коронавируса мужчина контактировал со священником, который заболел ранее. С зараженным сановником могли контактировать около 500 человек в регионе.

23 марта сообщалось, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее был объявлен режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей.